中國快艇翻覆案無蒐證影像 海巡重申未隱匿真相

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）中國快艇事件釀2死，金門地檢署指巡防艇上無錄影器材。海巡署兩度重申，全案僅歷時5分鐘，因擬強靠登檢而未能即時蒐證，但不影響真相；海委會主委管碧玲也說，海巡無隱匿動機。

金門地檢署昨晚表示，中國快艇事件釀2死事件，海巡隊稱沒有驅離及中國船隻翻覆過程的影像紀錄，為還原案發事實，檢方對巡防艇長及駕駛製作筆錄、調閱案發海巡隊通報紀錄、相關雷達影像等資料，涉案船隻及巡防艇均已吊至陸地存放，經勘查未在巡防艇上發現有固定的監視錄影器材。

海洋委員會海巡署昨天深夜和今天上午兩度重申，由於本次執法過程中未能全程錄影、錄音，導致無法將關鍵事實完整呈現，引發家屬及外界質疑。但海巡署CP-1051艇未配備全船監視系統，執勤時有賴執勤人員以各級艦船艇配備的手持式攝影器材進行蒐證，相關器材置於駕艙，遇有將登船檢查或突發狀況時，由負責人員運用蒐證。

海巡署艦隊分署分署長廖德成表示，本案發生僅歷時5分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素，未能全程錄影，雖讓事證分散，但不影響事實真相始末。

海巡署說明，本案執法過程中，船上4名執勤人員，有2人預備登檢、1人操船，另1人負責瞭望警戒及蒐證，但因中國快艇蛇行拒檢逃逸，於CP-1051艇艏迂迴航行，在高速追逐狀況下，船身多次接觸，船身也受海浪影響劇烈晃動，執勤人員在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，使得負責蒐證者未即時拿取蒐證器材進行蒐證。

對於死者家屬的傷痛，海巡署說，深切體認也將全力協助其處理後續事宜，除於家屬抵金後，就向他們完整說明相關案情外；案發後，海巡署也秉持不偏不倚、勿枉勿縱原則，將全案交由司法機關調查，並在檢察官指揮下，以公開、透明方式，讓家屬參與相關勘（相）驗程序，希望將全案事實忠實呈現於家屬與社會大眾前。

海巡署表示，台灣是個高度法治國家，有完整司法體制，相信司法機關的調查程序必定可還原事實，也期盼社會各界相信台灣的司法調查。（編輯：張銘坤）1130221