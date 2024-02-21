中國快艇案升溫兩岸緊張？分析：還不到

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（中央社記者李雅雯台北21日電）中國快艇越界闖入金門海域，拒檢蛇行翻覆釀2死。分析指出，事件發生後，兩岸表態尚屬克制，目前未見兩岸緊張情勢短期升溫跡象；中共透過海警巡查常態化推進「新現狀」。

中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員揭仲今天接受中央社訪問表示，金門快艇事件發生後，大陸國台辦先否認金廈海域禁限制水域存在，再由海警局宣布常態化執法巡查，後又有海監船進入禁限制水域，中共有節奏地推進法律戰，目的是否定台灣執法管轄權，建立一個「新現狀」。

揭仲分析，台灣觀光船接近對岸時，過往中國海警執法多是喊話，甚至是視而不見，這次卻是「公事公辦」登檢，顯然過去的友善態度將不再有了，對待台灣船隻將等同對待對岸船隻作法，登檢執法常態化，推翻台灣執法管轄權，將金廈水域視為「自己的」；海監船進入禁限制水域也是為了推進這個目的。

揭仲認為，中共一步步地推進法律戰，從14日事件發生後到連續數天動作，抹除過往兩岸外離島禁限制水域默契、否定台灣執法管轄權，恐將逐步建立中國漁船沒有非法越界捕撈這件事，形塑「我們在我們領海捕魚」狀態，不排除將有中國執法船以「護漁」名義伴隨中國漁船進入外離島禁限制水域情況。

「中共持續採取行動爭取其對於台海有絕大部分管轄權」，揭仲指出，這是中共透過法律戰、不斷地創造事實去試圖達成的「新現狀」，這是一種灰色地帶干擾行動；在這一連串事件發生後，兩岸關係較過往來得差，不過兩岸雙方尚屬克制，兩岸緊張情勢升溫「還不到」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對中央社剖析，這一連串事件後，評估中共正在試圖維持一種張力，不過不會造成兩岸局勢升溫，主要目的仍在施壓即將上任新政府，釋放政治訊號；從周邊國家海防來看，海上事件也多在水砲、船艦碰撞等，沒有到熱層級。

蘇紫雲提到，台灣政府在相關應對措施上由海巡去對應中國海警，這是國際慣例，日本、菲律賓應對中國相關海上干擾時也是這樣的作法，不會構成局勢升溫。

蘇紫雲認為，台灣援引兩岸條例劃設外離島禁限制水域，這是雙方的緩衝，也是台灣的善意，中國否定金廈海域禁限制水域等一連串作為，試圖模糊中華民國主權；台灣政府應該結合周邊同樣受到中國海域干擾國家對於中國加以反制、抵禦，例如日本、菲律賓。

蘇紫雲強調，金門、馬祖是「飛地」，其遠離本土又被其他國家包圍，國際上這樣的地方多會透過雙方溝通達成交通運輸等協商，對話、溝通才是降低可能衝突的成熟作法。

中國一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死、2人生還。中國海警局18日宣布，福建海警局在金廈海域展開常態化執法巡查行動，19日發生強制登船臨檢金門金廈遊輪狀況；中國海監船昨進入金門禁限制水域。

海洋委員會（海委會）海巡署昨證實，中國海監8029於20日上午9時許進入金門禁限制水域，立即調派3556艇前往查處，以無線電及艇外廣播器告知未經許可不得航入禁限制水域，在旁伴航驅離；上午10時許，中國海監8029航出金門限制水域。（編輯：周慧盈）1130221