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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇越界翻覆2死1/118
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中國4海警船闖金門禁限制水域 海巡伴航驅離

2024/3/15 19:38（3/15 20:15 更新）
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4艘中國海警船15日下午航入金門禁限制水域，海巡全程伴航驅離監控。（中央社製圖）
4艘中國海警船15日下午航入金門禁限制水域，海巡全程伴航驅離監控。（中央社製圖）
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（中央社記者洪學廣高雄15日電）金門快艇翻覆案致兩岸情勢升溫，中國海警今天宣布福建海警在金門附近海域執法巡查。海巡署指出，下午近3時發現4艘中國海警船航入金門禁限制水域，全程伴航驅離監控。

中國海警局下午公布，為維護中國漁民合法正當權益和生命財產安全，中國福建海警今天在金門附近海域依法展開執法巡查。路線主要從金門南方3至3.2浬行經，已侵入金門禁限制水域。

海巡署發布新聞稿指出，第12（金門）巡防區岸際雷達下午2時20分發現中國海警船有集結情形，立即通報金門海巡隊，除執行東碇島救難任務外，另調派巡防艇前往應處。

海巡署指出，下午2時46分發現4艘中國海警船於金門西南方海域航入金門禁限制水域，海巡艇全程嚴密伴航、廣播驅離與監控，直到中國海警船航出禁限制水域。（編輯：黃世雅）1130315

#中國海警
#海巡署
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