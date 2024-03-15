新聞專題
中國快艇越界翻覆2死1/118
中國4海警船闖金門禁限制水域 海巡伴航驅離
2024/3/15 19:38（3/15 20:15 更新）
（中央社記者洪學廣高雄15日電）金門快艇翻覆案致兩岸情勢升溫，中國海警今天宣布福建海警在金門附近海域執法巡查。海巡署指出，下午近3時發現4艘中國海警船航入金門禁限制水域，全程伴航驅離監控。
中國海警局下午公布，為維護中國漁民合法正當權益和生命財產安全，中國福建海警今天在金門附近海域依法展開執法巡查。路線主要從金門南方3至3.2浬行經，已侵入金門禁限制水域。
海巡署發布新聞稿指出，第12（金門）巡防區岸際雷達下午2時20分發現中國海警船有集結情形，立即通報金門海巡隊，除執行東碇島救難任務外，另調派巡防艇前往應處。
海巡署指出，下午2時46分發現4艘中國海警船於金門西南方海域航入金門禁限制水域，海巡艇全程嚴密伴航、廣播驅離與監控，直到中國海警船航出禁限制水域。（編輯：黃世雅）1130315
延伸閱讀福建海警再赴金門近海巡查 國台辦稱「正當之舉」專家：中國藉由金廈海域爭議 侵蝕台灣管轄權金門快艇案 管碧玲為沒蒐證致歉：一定痛加檢討分析：中共海警巡查常態化 釋放政治訊號欲施壓新政府中國船隻翻覆漁民落馬祖外海 知情人士：多是不熟悉海象與礁石海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
- 中國4海警船闖金門禁限制水域 海巡伴航驅離2024/03/15 19:38
- 2024/03/13 11:40
- 2024/03/09 14:19
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
金門快艇案 管碧玲為沒蒐證致歉：一定痛加檢討