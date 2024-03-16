中國4海警船再闖金門禁限制水域 停留約1小時

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）金門快艇翻覆案致兩岸情勢升溫，中國昨天4艘海警船航入金門禁限制水域，今天上午4艘編隊再度航入金門禁限制水域，海巡伴航監控廣播驅離，停留時間約1小時。

中國海警局昨天下午公布，為維護中國漁民合法正當權益和生命財產安全，中國福建海警在金門附近海域依法展開執法巡查，已侵入金門禁限制水域。

海洋委員會海巡署今天上午指出，中國海警14608、2202、2203、14604再度編隊，並於上午8時54分航入金門禁限制水域，海巡除派遣巡防艇對應平行監控外，也對海警船廣播驅離，直至10時6分中國海警船離開。

此外，海巡署也表示，金門海巡單位本於人道救援及人溺己溺精神，持續投入大量海上能量，協助14日中國籍漁船「閩龍漁61222號」於東碇海域沉沒搜救，鑑於台灣水域海上交通過往船隻頻繁，又多屬狹窄水域，中國此舉已嚴重影響海上交通秩序及安全，為免肇生海事事故，籲請停止類似行為，以確保海上航行安全，並將海上能量投入搜救工作，儘早完成搜救行動。（編輯：郭諭儒）1130316