中國海警船闖禁限制水域 專家：複製釣魚台模式

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北17日電）中國海警船連續2天擅闖金門禁限制水域。專家剖析，中共目的為建立管轄執法事實，支撐其對於主權的宣稱，作法同於釣魚台爭議中作為；這已與金門快艇翻覆案善後處理脫鉤了。

中國海警船15、16日連續2天擅闖金門禁限制水域，海巡伴航監控、廣播驅離，直到中國海警船航出禁限制水域。

國家政策研究基金會副研究員揭仲今天對中央社分析，中國海警船進入金門禁限制水域的作法，基本上同於其在釣魚台周邊所為，隨時有海警船或執法船部署領海鄰接區，只要海象許可，月內有幾天會航入釣魚台領海範圍作長時間巡弋。

揭仲表示，中國海警船航入金門禁限制水域目的為建立管轄執法事實，進而支撐其所宣稱擁有主權的訴求；這個作法也已與金門快艇翻覆案善後處理脫鉤，也就是說，不過後續善後處理得如何，中國海警船航入禁限制水域作法不會改變。

他指出，中國執法船常態性地進入釣魚台領海範圍，不過在遇到日本海上保安廳巡視船時，不會刻意主動升高衝突，只會表明正在執行任務、口頭驅離對方，這也跟近兩天其在金門水域所採取作法相同，強調口頭喊話、不會升高衝突。

揭仲強調，中共現階段目標是將管轄執法事實帶入金門禁限制水域，構成一個「共同管轄」情形；不管是在釣魚台或金門水域，目前暫時未見其有排他性管轄跡象，也就是未見其試圖排除日本執法船在釣魚台水域、台灣執法船在金門水域。

揭仲直言，排他性管轄、排他性執法會是中共最終目標，不過目前沒有時間點或時間表，因為若是走到這個動作，勢必會引起區域緊張，現階段尚在構成共同管轄目標。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲對中央社表示，中共對台非戰爭手段有系統性作法，包括認知作戰、經濟脅迫以及灰色地帶行動。中國利用金門快艇翻覆事件，對台擴大灰色地帶行動，目的在模糊化中華民國主權。

他直言，中國海警隸屬武警部隊，接受中共中央軍委領導，也就是說，中國試圖侵蝕台灣治權的動作，這些操作與中共中央軍委有關。

蘇紫雲推估，中共未來對台使出新手段有限，不過現有作為頻率恐將增加，目的是間接無效化中華民國主權，另也為了轉移中國內部對於經濟等內政的不滿，拿台灣做為出氣筒。（編輯：周慧盈）1130317