中國海警再闖金門水域 路透：台官員稱讓局勢更複雜

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（中央社台北16日綜合外電報導）金門快艇翻覆案致兩岸緊張，昨天中國4艘海警船航入金門禁限制水域，今天又有4艘編隊航入金門禁限制水域。路透社引述台灣官員說法，中方舉動未帶來重大安全威脅，但讓局勢更複雜。

台灣海巡署今天上午指出，中國海警14608、2202、2203、14604再度編隊，並於上午8時54分航入金門禁限制水域，海巡除派遣巡防艇對應平行監控外，也對海警船廣播驅離，直至10時6分中國海警船離開。

海巡署也表示，中國此舉已嚴重影響海上交通秩序及安全，為免肇生海事事故，籲請停止類似行為。

中國一艘載乘4人快艇上月14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還後，中國海警宣布在金廈海域展開常態化執法巡查。

一艘中國籍漁船14日在金門海域翻覆沉沒，船上6名漳州漁民落海，海巡署派遣船隻協助救援。

同樣在14日，馬祖發生1名中國漁民在距北竿東側限制水域外疑因失足落海，馬祖海巡隊15日凌晨獲報後也派船協助中國方面搜救。

一位匿名的台灣安全部門高層官員向路透社表示，北京當局透過持續侵擾台灣，卻同時也要求台灣協助處理海上事件，因而傳遞出「令人困惑」的訊息。

這位官員指出，中國海警在金門海域的最新舉動「並未帶來重大安全威脅」，但讓那裡的局勢變得更為複雜。

這位官員還說道：「我們毫無頭緒。昨天我們試圖救起他們的漁民，今天他們卻張牙舞爪。」（譯者：陳彥鈞、劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130316