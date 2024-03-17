中國船隻翻覆 陳建仁：勿單方面破壞雙方尊重對等

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（中央社記者曾以寧台北17日電）近來頻傳中國船隻翻覆沉沒，行政院長陳建仁今天說，台灣是法治國家，重視人權與國際人道救援，但兩岸對救援措施應做務實合理安排，「不要單方面破壞雙方尊重與對等關係」。

金門快艇翻覆案致兩岸情勢升溫，中國海警近日頻繁進入金門禁限制水域。14日再有中國籍漁船「閩龍漁61222」在金門海域翻覆沉沒，船上6名漳州漁民落海；之後又有中國船隻在距馬祖北竿三連嶼東側約3浬處（限制水域外2.2浬）漁民落海。

陳建仁今天出席第94屆國醫節慶祝大會暨第16屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式，並接受媒體聯訪表示，近期在金門、馬祖海域，陸續發生中國船隻沉沒事件，接到通報後，海巡立即派人前往進行國際人道救援，海軍也加入搜索工作。海上所有人的安全都很重要，但如果過程中有漁船、中國海巡船進入禁限制水域，當然會加以驅離。

陳建仁強調，台灣是法治、重視人權、尊重國際人道救援的國家，發生事件，一定會加以援助，最重要的是，兩岸間對救援措施，應該要做務實、合理的安排，不要單方面破壞雙方尊重與對等關係，這是很重要的原則，也才能讓漁民權益獲得最佳保障。

此外，立法院長韓國瑜15日下午主持立法院會時，因首位質詢的立委羅明才未到場，韓國瑜依序唱名排定在後的7名立委，因未在場被韓國瑜視為棄權，引發風波。

媒體詢問陳建仁對此次事件的看法，他說，到立法院接受總質詢是憲法義務，質詢規則和慣例安排，一向尊重立法院安排，不加以評論，且相關人士都已提出必要說明，相信韓國瑜會做出最有智慧的判斷與安排。（編輯：管中維）1130317