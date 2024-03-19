各界關注電價調漲 陳建仁：細緻調整漲幅兼顧民生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北19日電）各界關注4月電價調漲，行政院長陳建仁今天說，會補貼台電電價，精算後做最後決定，政府也會細緻調整電價漲幅，更會兼顧民生物價、台電永續發展，大家一起努力，讓電價調整更加合理、合情、合法。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前接受媒體聯訪，針對電價調整議題，包括政府是否會補貼台電新台幣1000億元，以及9位女性縣市長齊聚聲明，呼籲中央重視電價調漲等議題，提出相關說明。

陳建仁說，因俄烏戰爭關係，使得國際燃料價格大幅上升，各國在那個階段就已大幅調升電價，但很感謝台電，為了平穩物價，一直做相關配合，使得台灣電價調漲的幅度沒那麼高，也使民生物價能夠得到很好的控制。

陳建仁表示，在電價評估過程中，會做很細緻的調整，對於用電大戶會給予比較高的電價，至於一般用電的民眾會給比較低的電價，而在產業部分，如果是狀況相當良好的產業，電價會比較高，尚未復甦的產業則會給比較低的電價，至於弱勢族群部分，政府也在考慮如何給予的相關補貼。

陳建仁說，去年的歲入歲出盈餘，初步來看確實有盈餘，這要感謝民眾和所有民間企業大家的努力，使台灣經濟能夠有所成長，因此政府會再進一步就特別預算的歲入歲出盈餘一起盤點後，看整體歲入歲出預算是多少才來決定，政府會來補貼台電的電價，但相關額度要經過精算後才能做最後決定。

陳建仁強調，會細緻調整台電電價的漲幅，也會兼顧民生物價、台電的永續發展，大家一起努力，讓電價調漲更加合理、合情、合法。（編輯：郭無患）1130319