立委籲南部增建貨運機場 陳建仁：評估需求及早規劃

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（中央社記者陳俊華台北19日電）立委指出，台灣貨運有9成6集中在桃機，若塞機恐導致晶片運不出去，建議在南部興建貨運機場。行政院長陳建仁說，要有前瞻性考慮，評估半導體未來產業需要、及早規劃，相信一定會需要。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委鍾佳濱表示，總統蔡英文8年任內有6項特別預算，共支出新台幣2.2兆元，其中1.1兆元舉債，但中央政府長期債務比利確從33%降到27.2%，債務利息支出也逐年下降。

鐘佳濱說，事實證明2016年後台灣稅收年年增加，用了特別預算也沒增加什麼債務，目前財政狀況良好，詢問未來3、5年內財政收支是否樂觀、足以編列特別預算支應民進黨總統當選人賴清德提出的「國家希望工程」。

財政部長莊翠雲答詢時表示，基本上應該算是樂觀；陳建仁說，政府會好好盤點，現在內閣與未來內閣會無縫交接，並將資訊提供給下任內閣。

另外，鐘佳濱指出，台灣半導體產業中心南移，但貨運卻有9成6集中在桃園機場，前陣子桃機歲修引起塞機，南部晶片恐運不出去，是否能在南部興建貨運機場、考慮設在屏東。

陳建仁表示，要有前瞻性考慮，並評估半導體未來產業需要、及早規劃，「相信一定會需要」，機場設在哪就由專業評估。

鐘佳濱也說，軌道建設不能只是為滿足都市人口而設置，而是為了均衡區域發展，目前高鐵已規劃延伸到宜蘭與屏東，將來可從宜蘭延伸到花蓮、屏東延伸到台東形成C字，最後再打通花東高鐵讓環島高鐵成形。

陳建仁表示，按部就班、按財務規劃狀況依序進行，高鐵現在方向就是先到宜蘭、屏東。（編輯：蘇龍麒）1130319