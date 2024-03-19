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陳建仁：歲入歲出如有盈餘先還債 可能無法還稅於民

2024/3/19 10:27（3/19 11:28 更新）
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立法院19日繼續進行施政總質詢，針對2023年稅收超徵達新台幣3860億元，有立委關注是否會再次普發現金。圖為行政院長陳建仁（中）、財政部長莊翠雲（右）與行政院主計總處主計長朱澤民（左）同台備詢。中央社記者鄭清元攝 113年3月19日
立法院19日繼續進行施政總質詢，針對2023年稅收超徵達新台幣3860億元，有立委關注是否會再次普發現金。圖為行政院長陳建仁（中）、財政部長莊翠雲（右）與行政院主計總處主計長朱澤民（左）同台備詢。中央社記者鄭清元攝 113年3月19日
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（中央社記者王承中台北19日電）2023年稅收超徵達新台幣3860億元，立委關注是否會再次普發現金。行政院長陳建仁今天表示，歲入歲出如有盈餘，首先要還債，再考慮政府有哪些項目需特別幫忙。2022年超徵5000億元，可以還稅於民，但今年的情況可能無法達到那個幅度。

立法院今天繼續進行施政總質詢，針對2023年稅收超徵達新台幣3860億元，國民黨立委王鴻薇質詢，當超徵成為常態，應該要還稅於民，她將提案，未來如果政府超徵3000億元以上，就應該還稅於民。

陳建仁答詢指出，歲入歲出如有盈餘，首先要還債，債務還本很重要，接下來再考慮政府有哪些項目需要特別幫忙，例如補貼勞保、台電、健保等等。

陳建仁表示，他同意預算編列應該要更精準，前幾年因為全球供應鏈改變，台灣經濟相較其他國家好，所以2022年稅收超徵5000億元，可以發現金還稅於民，但今年的情況可能沒有辦法達到那個幅度。

列席的行政院主計總處主計長朱澤民表示，2023年歲入歲出剩餘是2760億元，但依法必須提列歲入的5%還債，因此要提列1260億元，剩餘大約1500億元，這還要經審計部審定後才能運用，目前今年沒有還稅於民的規劃。（編輯：郭無患）1130319

#王鴻薇
#陳建仁
#朱澤民
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