立委批辦公室裝潢費高 數位部：每坪2萬多元低於行情

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（中央社記者蘇思云台北13日電）民眾黨立委張啓楷質疑數位部新光大樓裝潢費高達新台幣3000多萬元，數位部今天表示，承租地點當初都沒有隔間與相關辦公設備，計算平均每坪裝修費用2萬多元，低於市場行情，沒有所謂的天價裝潢費。

張啓楷今天在立法院質詢行政院主計總處主計長朱澤民，質疑數位部新光大樓辦公室為何座落在市中心，裝潢費就要3000多萬元。

數位部晚間發布新聞稿澄清，張啓楷稱數位部以「天價」裝潢辦公室，不符事實，數位部承租新光大樓場地點交時，3層樓都無任何隔間、辦公設備等。

依政府採購法規定辦理裝修的招標採購程序，數位部新光大樓裝修工程內容包含辦公室基本需求隔間、辦公設備、機電工程、消防、空調、燈具、監視及會議設備等，共約3400萬餘元，平均每坪裝修費用為2萬多元，低於市場行情，沒有所謂的天價裝潢費。

數位部成立前，就洽詢財政部國有財產署，因無適當集中辦公空間可供容納，因此當時由行政院以公開徵求勘選的採購程序辦理招標，經議價程序減價後決標承租於新光大樓17、19及20樓，總坪數1653.21坪，現為數位部部分單位與數位產業署辦公室使用。

原新光大樓承租場地點交時，無任何隔間、辦公設備等，當時數位部尚未成立，委由國家通訊傳播委員會（NCC）代辦以公開徵求準用最有利標評選方式，委託張育馨建築師事務所辦理規劃設計及監造作業，經評審方式決標給家易室內裝修工程股份有限公司，過程都依政府採購法相關規定擇適合方式辦理。（編輯：潘羿菁）1130313