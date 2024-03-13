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稅收超徵再普發現金？朱澤民：目前沒有規劃

2024/3/13 11:21
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（中央社記者潘姿羽台北13日電）2023年稅收超徵達新台幣3860億元，立委關注是否會再次普發現金。主計總處主計長朱澤民表示，政府還有發行公債，「不能說我有賸餘，我又去借錢，這樣是矛盾的」，目前沒有再次普發現金規劃。

此外，對於經濟部爭取以超徵稅收補貼台電，國民黨立委王鴻薇在質詢時詢問是否可能撥補1500億元，朱澤民語帶保留表示，如果撥補1500億元，「明年預算會很吃緊」，而且都沒有賸餘的話，是很危險的事。

立法院財政委員會今天邀主計總處進行業務報告，國民黨立委王鴻薇表示，既然稅收超徵，是否能夠再次普發現金，還稅於民。

朱澤民表示，外界所說的超徵3000多億元，包含中央及地方的超徵數，加上今年仍有發行公債，扣除後只剩下約1500億元，要等審計部7、8月審定後才能使用；另一方面，如果要發現金，還需要特別條例，綜合考量後，政府目前沒有普發現金的規劃。

朱澤民強調，在政府還有發行公債情況下，「不能說我有賸餘，我又去借錢，這樣是矛盾的」。

此外，對於經濟部爭取以超徵稅收補貼台電，王鴻薇追問，是否可能撥補1500億元，朱澤民語帶保留表示，如果撥補1500億元，「明年預算會很吃緊」，而且都沒有賸餘的話，是很危險的事。（編輯：林淑媛）1130313

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