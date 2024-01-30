普發現金900名新生兒未領 31日下午5時逾期無法領

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（中央社記者張璦台北30日電）去年10月至12月底出生的新生兒，普發現金新台幣6000元領取期限倒數，財政部今天再次提醒，截至29日仍有900多人未領，呼籲新生兒家屬務必在31日下午5時前至郵局領取，逾期將無法領，也不會補發。

據統計，民國112年10月1日至12月31日在國內出生，且符合普發現金領取資格的新生兒合計約3.5萬人，財政部國庫署今天表示，截至今年1月29日止，還有900多人尚未領取，新生兒家屬務必把握最後時間，在1月31日下午5時前至郵局臨櫃領取。

國庫署提醒，新生兒家屬前往郵局臨櫃領取時，如果生母符合領取資格，除攜帶新生兒出生證明外（不必先辦理出生登記），務必攜帶生母具照片的身分證明文件，若委託他人代領，除上述文件外，也須攜帶代領人具照片的身分證明文件。

如果是生父符合資格，等1988客服專線通知領取後，應攜帶新生兒出生證明及生父具照片的身分證明文件等，前往郵局領取。國庫署強調，若遇無法領取或有相關問題，務必立即撥打1988客服專線洽詢。

國庫署表示，普發現金專案1月31日結束後，普發現金宣導網站將不再提供服務，2月1日起如果民眾有洽詢需求，可撥打財政部總機轉相關業務單位。

國庫署重申，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙，若遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，共同防堵詐騙事件。（編輯：張若瑤）1130130