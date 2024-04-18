陳建仁：普發現金6000元 逾2348萬人領取

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（中央社記者賴于榛台北18日電）行政院長陳建仁今天聽取疫後特別預算執行情形後表示，普發現金新台幣6000元領取期間已截止，共超過2348萬人領取，此外，TPASS通勤月票購買人次達593.3萬，公共運輸運量成長15.8%。

經濟部、內政部、交通部、農業部、文化部、教育部、衛福部等相關部會今天到行政院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算執行情形與成效」。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，陳建仁說，全民共享普發現金領取期限在1月底截止，共超過2348萬人領取，而為強化台灣整體經濟與產業韌性，他已責成經濟部推動產業及中小企業升級轉型措施。

TPASS通勤月票部分，陳建仁說，截至4月9日已有約593.3萬人次購買，使用人次約4.33億，公共運輸運量較實施前成長15.8%，政策成效非常顯著，且去年全年來台旅客達648.69萬人次，顯見「加速擴大吸引國際觀光客方案」帶動台灣觀光產業復甦。

陳建仁表示，衛福部挹注全民健康保險基金200億元，並加強照顧低收、中低收入戶等各類弱勢對象106萬餘人、補助國民年金保險被保險人166萬餘人保費，而農業部也從環境、社會、經濟等永續發展3大面向推展「強化農業韌性-農漁民協助措施執行」。

內政部開辦「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，成功申請者可獲3萬元補貼。陳建仁說，此專案核撥金額逾146億元，執行率高達9成；文化部推動的文化成年禮金，陳建仁表示，領取率已達到87.07%，使用金額8.7億元，發放對象擴大為16至22歲，受益人數增加至150萬人。

教育部推動「疫後就學貸款補助方案」，陳建仁表示，總計近46萬人受惠，補助金額達178億元。

陳建仁說，感謝相關部會通力合作，提供各項便利的服務，讓民眾感受政府的用心及溫暖，也歡迎全世界旅客到台灣，一起體驗疫情後，更有韌性、更有魅力的台灣。（編輯：張均懋）1130418