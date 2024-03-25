藍委提案停砍公教年金 陳建仁籲勿破壞穩定制度

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）多名國民黨立委提案，盼自今年起停砍公教年金。行政院長陳建仁今天說，給予尊重，但也呼籲，若類似改革破壞現有穩定年金制度，反讓軍公教人員有更大風險，為眾所不樂見。

陳建仁上午出席「2024全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊跨境詐欺犯罪國際研習營」開幕式，媒體會前聯訪詢問如何看藍委提案停砍公教年金一事，是否擔憂造成財政壓力。

他表示，總統蔡英文上任以來，對於20年未解決公教年金改革開始推動，目標就是世世代代領得到、長長久久領到老，這次年改可以成功，要謝謝所有公教人員共體時艱，讓好的制度可以建立，相當不容易。

對於部分個別立委要提相關改革方案，陳建仁說，給予尊重，但也特別呼籲，現在大家都能接受年金改革制度，對於已退休人員也會按物價調整其退休金的年金給付，希望類似改革不要破壞現有很穩定的年金制度，造成波動，反而對於現任和已退休軍公教人員有更大風險，這是大家所不樂見。

媒體追問經濟部發電價調漲圖卡懶人包惹議，藍委認為是試圖美化數字，如何看工商協進會認為恐將削弱台灣整體經濟復甦力道，建議近年不宜再調漲電費。

陳建仁指出，由於國際物價上漲，特別是燃料部分受俄烏戰爭而上漲，多國早就調整電價且一次到位，但為維護國內民生和穩定物價，所以採漸進方式進行，這幾次調漲並未調至該有的漲幅，但透過此調整方式，讓電價調漲可達到維護民生和穩定物價狀況。

他說，這次電價調整相當細緻，對於民生有不同用電範圍調整，希望對於各行各業影響降到最低，同時也會觀察相關衝擊。

針對國民黨立委傅崐萁提花東快特別條例草案，以及立法院交通委員會27日將討論鏡電視調閱專案小組運作要點草案，媒體詢問是否都涉及違憲。

陳建仁表示，政府對於給花東民眾一個安全回家的路，朝野都不遺餘力，像是蘇花改等多項建設，政府已挹注近新台幣3000億元經費，且前瞻建設補助花蓮每人約9.6萬元，相較第2名南投縣的4.8萬元要多1倍，政府對於花東建設都很努力進行。

他強調，憲法對於五權分立有很明確規範，希望五院謹守分際，行政院站在建設全國的立場，對於花東建設會繼續努力，並恪守憲法給予行政院的行政權，繼續努力做好相關國家建設。

此外，大法官也做過729號釋憲，對於偵查中案件，檢察官不能讓相關案件給其他單位調閱，應謹守憲法分際，才符合憲政國家所為。

由於俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳遭恐攻釀上百人死傷，媒體問如何看有立委建議台灣應審視反恐法立法以強化國土安全措施。陳建仁說，這次恐攻事件造成無辜民眾傷亡，感到難過和致上最高慰問之意。

他表示，外交部和駐外單位第一時間就掌握相關消息，並無台人或僑胞受影響，但俄烏戰爭仍在持續中，希望民眾暫時取消前往俄羅斯行程，以確保安全，若民眾在當地遇到緊急狀況，務必和外交部相關單位聯繫和取得協助。（編輯：方沛清）1130325