陳建仁訪視中科院 勉勵持續提升國防自主能量

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（中央社記者吳書緯台北25日電）行政院長陳建仁今天赴國家中山科學研究院訪視國防自主成果，期勉中科院繼續扮演領頭羊角色，協助國防部領導國內業界持續投入軍備研製，同時也請國防部持續督導中科院，確實依計畫籌建各軍種所需武器裝備，以提升國防自主能量，同步強化國軍整體作戰能力。

行政院今天發布新聞稿指出，陳建仁於訪視時表示，中科院自民國103年轉型為行政法人後，已成為軍備籌建的「國家級系統整合機構」，承擔起「推動國防自主」與「建軍備戰」的重要角色，並契合國內相關產業與能量，去年產業營運規模逾新台幣1100億元，為轉型初期的6.5倍。

陳建仁指出，台灣長期以來受限於國際政治不確定性及出口管制，不易獲得高科技、高機敏的先進武器；因此，他擔任行政院國家科學委員會主委時，曾多次針對中科院未來的發展進行開會研商，而秉持「自己國家，自己守護」的信念，政府積極推動國防自主政策。

陳建仁表示，中科院也不負重望，表現非常優異，在「國機國造」部分，新式高教機「勇鷹號」至去年底已累計交機27架；在「國艦國造」部分，新型兩棲船塢運輸艦已於去年6月成軍，其餘高效能艦艇、新型救難艦及新一代輕型巡防艦，均按計畫節點執行中；至於潛艦國造第一艘原型艦「海鯤軍艦」已於去年9月下水，目前正進行裝備功能測試及泊港測試作業，為國防自主立下嶄新里程碑。

陳建仁指出，在「海空戰力提升計畫」預定產製的陸劍二、雄風及天弓三型等9型精準飛彈，也規劃於115年完成，並請國防部持續督導中科院，確實依計畫籌建各軍種所需武器裝備，以提升國防自主能量，同步強化國軍整體作戰能力。（編輯：蘇志宗）1130325