陳建仁：細緻調整電價 繼續推TPASS通勤月票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北26日電）電價4月1日起平均調漲11%，外界關注政府是否不會補助雙鐵、捷運。行政院長陳建仁今天表示，電價用很細緻的方式調整，希望將影響減到最小，會繼續透過TPASS通勤月票，解決民眾交通上的經濟負擔。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前答覆媒體 相關提問表示，電價是以很細緻的方式，並因應不同企業、不同族群需要做最佳的調整，希望影響能夠減到最小。

陳建仁表示，在交通運輸部分，政府去年6月推出TPASS通勤月票，通勤族、通學族都覺得很方便，大眾運輸使用量已增加很多，這顯示政府確實朝向能夠避免交通擁擠、減少經濟負擔及降低空氣污染等方向來努力。

陳建仁指出，會繼續透過TPASS通勤月票協助民眾解決交通上的經濟負擔，並享有舒適便捷、安全的大眾運輸。（編輯：郭無患）1130326