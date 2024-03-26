馬英九訪中 陳建仁盼謹記民眾對主權民主價值期盼

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影片來源：中央社攝影看世界

（中央社記者王揚宇台北26日電）前總統馬英九4月1日訪問中國，外傳不排除有「馬習二會」的可能。行政院長陳建仁今天表示，尊重馬英九的行程安排，也希望馬英九在訪中過程中能謹記民眾對於主權、民主、法治等價值的期盼。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前答覆媒體相關提問時指出，尊重馬英九對於個人行程的規劃，至於馬英九提出相關維安要求，政府也會提供必要協助。

陳建仁並呼籲馬英九，前往中國訪問過程中能夠謹記、並符合民眾對於主權、民主、法治等價值的期盼。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，應中國大陸方面邀請，前總統馬英九將於4月1日至11日，率領青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子交流。（編輯：郭無患）1130326