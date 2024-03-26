馬習是否二會？蕭旭岑：希望能與老朋友碰面

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）前總統馬英九4月1日將率青年學子赴中國大陸訪問，外界關心是否會與中國國家主席習近平進行「馬習二會」，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，馬英九目前就是一般老百姓，基於2015年有共同締造重要歷史，當然希望有機會與老朋友碰面。

蕭旭岑昨天表示，應中國大陸方面邀請，馬英九將於4月1日至11日，率領青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業。由於馬英九此行將造訪北京，外界關注是否會繼2015年後，再次與習近平會面。

蕭旭岑今天接受廣播節目專訪時表示，馬英九已卸任總統8年，目前也沒有黨職、公職，就是一般老百姓，但基於2015年有共同締造這重要的歷史，當然希望有機會與老朋友碰面。至於有媒體形容馬習二會有譜、可期，蕭旭岑表示，媒體應該都與他們想法一樣，希望有這場會面。

若能見面，馬英九會想與習近平說什麼，蕭旭岑說，馬英九這趟到大陸去，不管見任何人，都會希望傳達台灣人的心聲，台灣民眾是愛好和平、反對戰爭，希望兩岸和平交流，兩岸人民要有善意，不要惡言相向，回到和平發展的繁榮時期，不要發生戰爭，這是馬英九身為前總統，要為台灣人民表達的心聲。

至於台灣已經出現的相關批評聲浪，蕭旭岑認為，他早知道民進黨會發動抹紅，對於這些抹紅他心裡只有一句話，就是「要抹紅，不如處理好蘇丹紅」，他批評，民進黨對兩岸關係束手無策，在民生議題也出那麼多包，還有臉來抹紅嗎。

蕭旭岑也說，民進黨不敢修憲，卻也不尊憲法，憲法是一中憲法，未來台灣各政黨都要面對，在一中憲法在沒改之前，大陸就是大陸地區，如果不勇敢面對一中，兩岸關係不會好；而且憲法有統一前言，民進黨沒修掉，怎麼可以把想與對岸談統一的台灣民眾視為洪水猛獸。若不面對這2件事，會陷入永無止盡的鬥爭與分裂。（編輯：郭無患、蘇龍麒）1130326