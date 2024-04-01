馬英九訪中前談話：此行是和平暨友誼之旅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）前總統馬英九今天搭機訪問中國大陸，他行前發表談話指出，希望在當前兩岸情勢緊張時，傳遞台灣人民愛好和平，希望兩岸交流避免戰爭的心聲，此行既是和平之旅也是友誼之旅。

馬英九去年3月27日赴中國大陸祭祖，並率青年學子與中國大陸學生交流，走訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，是首名訪問中國大陸的卸任元首。今年4月1日至11日，他率領「大九學堂」20名青年學子，前往中國大陸廣東、陝西與北京，進行11天的參訪交流。

馬英九今天計劃搭乘中國南方航空CZ-3088班機，他在中午11時20分許抵達桃園國際機場，隨即發表談話指出，這次帶著「大九學堂」的青年學子再次訪問大陸，就是希望在當前兩岸情勢緊張時，傳遞台灣人民愛好和平，希望兩岸交流避免戰爭的心聲，此行既是和平之旅也是友誼之旅。

馬英九說，他已卸任總統8年，沒有公職也沒有黨職，唯一能做的就是盡一己之力推動兩岸青年交流，推動兩岸民間減少敵意、累積善意，去年證明這個方式是可行的，透過兩岸年輕人建立友誼，可以化解許多兩岸之間的對立。

馬英九基金會執行長蕭旭岑3月25日接受媒體聯訪表示，應中國大陸方面邀請，馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」青年學子，赴廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業，並出席祭黃帝陵大典。也將偕同青年學子訪問中山大學、北京大學，讓兩岸學子進行交流。

蕭旭岑表示，1日下午抵達深圳後，訪團預計在廣東停留3天，3日晚間抵達陝西、7日下午抵達北京，最後於11日上午搭乘中國國際航空CA-185班機返台。

「台灣國」理事長陳峻涵則在桃園機場第二航廈外召開記者會，並高呼「馬英九賣國賊」的口號，他說正當南海島礁衝突、機艦進逼中線，中共集權主義擴張之際，馬英九此行動機存有重大疑慮，呼籲馬英九若見到中共總書記習近平，提出撤除飛彈停止軍演等訴求。（編輯：李錫璋）1130401