路透：馬英九4/8北京會晤習近平

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（中央社台北1日綜合外電報導）路透社引述消息人士報導，前總統馬英九今天前往中國展開11天訪問行程，可能將於下週第2次會晤中國國家主席習近平，預料兩人將於4月8日在北京見面。

馬英九和中國政府均未證實兩人將會面，但3名知悉馬英九行程的消息人士向路透社透露，預料兩人將於本月8日在北京見面。

馬英九與習近平曾於2015年11月在新加坡會面；隔年1月，民主進步黨籍的蔡英文當選總統。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130401