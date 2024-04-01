馬英九訪中 夏立言：穩定兩岸樂觀其成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北1日電）前總統馬英九今天再度出訪中國大陸，國民黨副主席夏立言表示，馬英九此行對兩岸關係絕對有和平穩定的作用，國民黨樂觀其成。國民黨一向支持兩岸的交流互動，對於任何有助於兩岸和平的事情，國民黨都贊成。

國民黨發布新聞稿指出，紀念國民黨總裁、先總統蔣中正逝世49週年，國民黨上午由副主席夏立言代表，與多名中常委、秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆等黨務主管前往桃園慈湖陵寢獻花致敬。

針對馬英九今天將再度率團出訪中國大陸，夏立言接受媒體聯訪時表示，國民黨一向支持兩岸的交流互動，對於任何有助於兩岸和平的事情，國民黨都贊成。

夏立言指出，馬英九此行對兩岸關係絕對有和平穩定的作用，國民黨樂觀其成。馬英九此行帶領多名年輕學子跟大陸年輕人交流，這些活動對兩岸的長期穩定絕對有幫助，國民黨極為樂見。（編輯：謝佳珍）1130401