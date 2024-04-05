夏立言舊金山訪問駐美總支部 黃介正會美前國防高官

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨副主席夏立言抵達美國展開10天訪問，首站到舊金山，代表黨主席朱立倫視導國民黨駐美總支部；國際部主任黃介正則前往華府，拜會美國國防部前副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby），針對國防議題、台海局勢進行深入交流。

國民黨今天發出新聞稿表示，夏立言4日率團訪美，美西時間4日下午飛抵舊金山後馬不停蹄，與黃介正分進合擊，於舊金山和華府分別開展拜會行程，實踐朱立倫「親美、友日、和陸」堅定立場，持續對美方各界進行密切的互動交流。

黃介正表示，夏立言於舊金山代表朱立倫視導國民黨駐美總支部，晚間與駐美總支部幹部和舊金山僑領餐敘，他則與國民黨駐美代表秦日新和國際部義務助理主任沈正浩拜會柯伯吉。

黃介正說，夏立言經12小時飛抵舊金山，在舊金山國際機場獲國民黨駐美總支部幹部和舊金山僑領熱烈歡迎，夏立言除了代表朱立倫視導駐美總支部，慰勉第一線為國民黨、為中華民國打拚的幹部，傳達朱立倫對舊金山僑界，全力支持國民黨歷次大選的衷心感謝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華府方面，黃介正表示，他於下午與秦日新、沈正浩及國際部人員須予謙一起拜會柯伯吉。柯伯吉是美國前總統川普執政時期提出「國防戰略」（National Defense Strategy） 的核心幕僚，也是他多年老友，雙方多次於華府會面，本次針對國防議題、台海局勢進行深入交流。

黃介正強調，無論在舊金山還是華府，僑界與美方友人於會見第一時間，都向訪團表達對花蓮強震的關心，夏立言對此表示感謝，希望大家持續為花蓮祈福、全力支持災後最重要的救援與重建工作，夏立言也承諾一定會將各界的慰問轉達。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1130405