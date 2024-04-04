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出發訪美 夏立言：親美友日和陸是國民黨一貫政策

2024/4/4 09:25（4/4 09:46 更新）
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國民黨副主席夏立言（前）4日出發訪問美國，他表示，跟大陸的關係及與美國的關係一向都是國民黨的重點，「親美、友日、和陸」是國民黨一貫的政策。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年4月4日
國民黨副主席夏立言（前）4日出發訪問美國，他表示，跟大陸的關係及與美國的關係一向都是國民黨的重點，「親美、友日、和陸」是國民黨一貫的政策。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 113年4月4日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）國民黨副主席夏立言今天出發訪問美國，他表示，跟大陸的關係及與美國的關係一向都是國民黨的重點，「親美、友日、和陸」是國民黨一貫的政策，此行也會拜訪許多老朋友。

夏立言在上午7時50分許與隨行人員抵達桃園國際機場，他接受媒體聯表示，這次前往舊金山，主要是跟駐美總支部及中國國民黨在美國的一些同事見面，另外也會到美國政治中心華盛頓，國民黨在華盛頓有很多老朋友，他已經有段時間沒去了，為了表示國民黨對於跟美國關係的重視，這次會與很多老朋友見面。

對於記者詢問，這次的美國行是不是有平衡前總統馬英九去大陸的用意。夏立言說，就像馬英九到大陸，要花長時間的準備，他去美國也要花一段時間準備，所以並不是刻意的安排，只是正好時間上巧合，在馬英九到大陸時他也正好在安排這個時間赴美，絕對沒有要刻意的平衡任何事情。

夏立言指出，跟大陸的關係及與美國的關係一向都是國民黨的重點，馬英九時代有個政策叫「親美、友日、和陸」，這是國民黨一貫的政策。

國民黨3日晚間發出新聞稿表示，2024年總統與立法委員選舉後，國民黨持續連結國際，加強政黨外交。自黨主席朱立倫2月率團出訪新加坡，夏立言與國際事務部主任黃介正受美國重要智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）邀請，出席「美日台三邊二軌兵推」（US-Japan-Taiwan Track 2 trilateral tabletop exercises）。

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這次訪美除參加三邊二軌兵推，夏立言將在舊金山與華府拜會僑界，而美方行政部門及智庫友人獲知夏立言訪美，主動邀約於訪美期間進行會談。

國民黨表示，這次訪問為國民黨自2024年總統與立委大選後首次訪問美國，美方特別邀請國民黨副主席出席重要活動，可見國民黨自2022年復設駐美代表處後，雙方關係友善穩定，且日益緊密，訪團將於美國停留10天，夏立言預計15日返國。（編輯：李錫璋）1130404

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