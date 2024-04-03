夏立言4日率團訪美 參加美日台三邊二軌兵推

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨副主席夏立言明天出發訪問美國，國民黨發言人楊智伃今天指出，本次訪美除參加「美日台三邊二軌兵推」，夏立言也將拜會舊金山與華府僑界。美方行政部門及智庫友人獲知夏立言訪美，主動邀約於訪美期間進行會談。

國民黨今天晚間發出新聞稿表示，2024年總統與立法委員選舉後，國民黨持續連結國際，加強政黨外交。自黨主席朱立倫2月率團出訪新加坡，夏立言與國際事務部主任黃介正受美國重要智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）邀請，出席「美日台三邊二軌兵推」（US-Japan-Taiwan Track 2 trilateral tabletop exercises）。

楊智伃透露，本次訪美除參加三邊二軌兵推，夏立言將在舊金山與華府拜會僑界，而美方行政部門及智庫友人獲知夏立言訪美，主動邀約於訪美期間進行會談。

楊智伃提到，此次訪問為國民黨自2024年總統與立委大選後首次訪問美國，美方特別邀請國民黨副主席出席重要活動，可見國民黨自2022年復設駐美代表處後，雙方關係友善穩定，且日益緊密。

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楊智伃強調，夏立言將拜會包括美國智庫、國會及行政部門等老朋友，並堅定傳達國民黨「親美、友日、和陸」外交路線，以及朱立倫的對話交流與強化國防的「2D戰略」。訪團將於美國停留10天，夏立言4日上午出發，於15日返國。

楊智伃表示，針對今天地震，國民黨向正在台灣訪問、第一時間表達關心的美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger），以及世界各地向國民黨表達關心的友人們表示感謝，相信所有國民黨執政縣市首長、立委、黨公職人員，都準備好為大家服務。（編輯：翟思嘉、張若瑤）1130403