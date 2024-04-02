參訪廣東孫中山故居 馬英九盼兩岸不忘國父遺訓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北2日電）前總統馬英九今天率團參訪位於中國廣東的國父孫中山故居。馬英九表示，期許兩岸人民都能記得國父遺訓「和平，奮鬥，救中國」，深切期望兩岸應共同合作，避免戰爭，致力和平、奮鬥、振興中華，共創和平繁榮。

前總統馬英九1日率團訪問中國，今天下午參訪國父孫中山故居。馬英九在致詞時表示，孫中山是他一生崇拜的偶像，今天來到孫中山的故居，內心非常的感動。

馬英九指出，113年前的中國清廷積弱不振，飽受列強欺凌，被迫簽訂許多喪權辱國的不平等條約，國勢危如累卵。當時中國社會貧富懸殊、文盲遍地、法治缺乏、社會落後，人民彷彿看不到希望。

馬英九說，孫中山帶領的革命，向全中國人民許下自由、民主、均富，走向民族共和、一統中國的承諾，讓人民興奮與感動。

馬英九表示，孫中山領導革命40年，致力創立一個自由、團結、均富、統一的中國，讓國家更興盛，為人民謀幸福。兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，當年孫中山念茲在茲的許多建國主張，如今都已陸續分別在台灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。

馬英九指出，孫中山故居非常簡樸，更能體會孫中山從小生長的環境。孫中山對兩岸而言，都是影響千秋萬世的偉人，期許兩岸人民都能記得孫中山的遺訓「和平，奮鬥，救中國」。

馬英九表示，深切期望，兩岸應共同合作，避免戰爭，致力和平、奮鬥、振興中華，共創和平繁榮，這也是這一輩中國人最大的願望。（編輯：翟思嘉）1130402