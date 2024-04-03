訪廣州中山大學 馬英九：兩岸青年交流仍有努力空間

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）前總統馬英九今天到廣州省中山大學與陸生互動，馬英九表示，孫中山100年前於中山大學題下「博學、審問、慎思、明辨、篤行」的校訓精神猶在，兩岸青年交流還有很大努力空間，兩岸當局都應慎思之、明辨之、篤行之，讓兩岸年輕人有更多認識彼此的機會。

馬英九率領青年學子訪問中國大陸，上午參訪黃花崗七十二烈士墓園、黃埔軍校，下午到廣州中山大學與陸生互動。

馬英九致詞時提到，今天來到中山大學，見到在座青年朋友十分開心，也覺得格外親切，因為在台灣高雄也有一所「中山大學」，且據他所知，兩所中山大學在2008年就締結為姊妹校，這是非常好的交流模式。

馬英九透露，中山大學是他這次訪問大陸，安排兩岸年輕朋友交流的第1站，想趁著與各位朋友相聚在此的機會，分享他對與兩岸青年交流的觀察與想法。

馬英九指出，去年帶領30位大九學堂的同學，到大陸與3所大學進行交流，同年7月成功邀請5所大陸高校學生回訪台灣，在這一來一往的互動當中，觀察到同學們因為語言相通、年齡相仿，交流起來是「渾然天成、欲罷不能」，自然又熱絡。

馬英九認為，同學們除了有共同的興趣愛好、流行趨勢，也共享屬於這個年紀的壓力與煩惱。雖然相處時間短暫，但大家交換「微信」速度之快，無須催促便建立起聯繫管道，且就他所知，至今仍有許多同學保持往來、甚至邀訪，他希望透過今天的座談，各位也能結交到不錯的朋友。

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馬英九強調，推動兩岸學生交流，是他此行最重要初衷與努力目標，孫中山在100年前於中山大學題下的十字校訓「博學、審問、慎思、明辨、篤行」精神猶在。他認為，未來兩岸青年交流肯定還有很大努力空間，這點兩岸當局都應慎思之、明辨之、篤行之，讓兩岸年輕人有更多認識彼此的機會。

馬英九表示，他也要邀請廣州中山大學的老師與同學們，能夠回訪台灣，由馬英九基金會來安排，他會親自陪著大家一起到台灣各地走一走，體驗一下台灣的風土民情。（編輯：林克倫、張若瑤）1130403