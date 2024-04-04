清明祭軒轅黃帝 馬英九：表達台灣人對中華文化重視

（中央社記者劉冠廷台北4日電）前總統馬英九今天到中國陝西參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，馬英九說，他這次親自來到這裡，就是希望藉此表達台灣人對傳統中華文化尊宗敬祖的重視，也讓更多人了解民族文化傳承的重要性。

馬英九率領青年學子訪問中國，上午到陝西省黃陵縣參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」活動，馬英九在致詞時說，黃帝軒轅氏是中華民族共同的始祖，他過去在台灣曾經6度遙祭黃帝，今天能帶著台灣青年學子到陝西來親自祭祀黃帝陵，他個人深感意義重大。

馬英九指出，1912年3月，國父孫中山親自撰寫「中華開國五千年，神州軒轅自古傳，創造指南車，平定蚩尤亂，世界文明，唯有我先」的著名祭文，並派出代表團祭祀黃帝。1937年清明節，中國國民黨與中國共產黨一起在黃帝陵，舉行共祭中華民族始祖軒轅黃帝儀式，這些都是重要的象徵，代表無論是何黨派，都共奉黃帝做為中華民族炎黃子孫共同的始祖。

馬英九說，大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念。即使過去台灣曾被日本殖民統治50年，仍堅持身為黃帝子孫，保有台灣人民族的主體性和尊嚴。台灣光復後第2年，台灣各界耆老林獻堂、丘念台、李建興等組團到大陸祭祖，特別到黃帝陵秉告祖先台灣已經從日本手中光復。這是台灣人在日本統治50年後回歸中華民族重要的象徵行動，令人感動懷念。

馬英九也說，他一直認為慎終追遠、飲水思源，是中華民族建立數千年優良傳統的重要根源。更重要的是，「慎終追遠」、「源遠流長」，既是中華文化的核心價值，也是台灣人民美德的一部分。他這次親自來到這裡，就是希望藉此表達台灣人對傳統中華文化尊宗敬祖的重視，也讓更多人了解民族文化傳承的重要性。

馬英九表示，他用當年在台灣遙祭黃帝的祭文，「和平兩岸，雙贏共榮；同胞一體，允執厥中」，為他此次親祭軒轅黃帝陵作個註腳，也希望來自台灣的年輕人，透過這次難得的機會，要更加牢記中華文化與中華民族的根源，以及身為炎黃子孫的驕傲。（編輯：潘羿菁）1130404