西安參訪國家版本館 馬英九：文言文並不落伍

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）前總統馬英九率團赴中國大陸訪問，今天到西安國家版本館參觀，馬英九特別舉「孟子」梁惠王篇為例，提到在周朝如果捕到不足1尺長的魚，要丟回去，他認為當時孟子的保育觀念，仍能與現代生活相結合，所以文言文的古文並不落伍。

馬英九率領青年學子訪問中國大陸，今天參觀西安國家版本館。馬英九指出，中華民族自古就有深厚的文化傳承，以及版本保存的意識與傳統，讓中華文明歷經滄桑，仍能流傳下許多寶貴典籍版本，記錄歷史、見證文明。台灣民間也非常重視中華文化，對經典古籍的重視，是存在於絕大多數台灣人心中的文化底蘊。

馬英九提到，古文的迷人之處，就在它能將博大精深的知識，化為言簡意賅的文字，經千百年變遷，仍能適應現代需求，他被啟蒙第一課是「左傳」的「鄭伯克段於鄢」，到現在都牢記在心，而古人從小開始的經典教育，對一個孩子建立正確人生觀，有非常重要意義。

馬英九認為，「孟子」梁惠王篇早就說過「數罟不入洿池，魚鱉不可勝食也」的話，在周朝如果捕到不足1尺長的魚，要丟回去，可見在中國的歷史上，環保概念一點都不生疏。當時孟子的保育觀念，仍能與現代生活相結合，所以文言文的古文並不落伍。

馬英九強調，大陸這幾年打造幾座國家級版本館，將載有中華文明印記和地方特色印記的各類版本納入其中，不但保存歷史文化寶藏，也為中華文化留下珍貴的種子，讓傳統經典能夠跨越時空的藩籬，重新活化運用持續傳承下去。

據大陸媒體此前報導，國家版本館又稱「一總三分」，分別為北京中央總館的文瀚閣、西安分館的文濟閣、杭州分館的文潤閣及廣州分館文沁閣，4館同步於2022年落成，且3分館亦是中央總館的異地災備中心，確保各類藏品免遭自然災害損毀。（編輯：林克倫、張若瑤）1130406