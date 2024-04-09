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馬英九登長城 唱抗戰歌曲長城謠哽咽

2024/4/9 11:16（4/9 11:26 更新）
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前總統馬英九9日在北京爬八達嶺長城，此為他與長城的合影。中央社記者呂佳蓉攝 113年4月9日
前總統馬英九9日在北京爬八達嶺長城，此為他與長城的合影。中央社記者呂佳蓉攝 113年4月9日
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（中央社記者呂佳蓉北京9日電）前總統馬英九今天上午前往北京八達嶺長城，這一長城部分路段陡峭，73歲的馬英九不時需扶著欄杆前行。他也率著青年學子在長城高唱抗戰歌曲「長城謠」，並且數度眼眶泛紅哽咽。

馬英九今天上午走訪的是八達嶺長城北一樓和北二樓等處。這一趟訪中旅程他多是身著西裝打領帶，今天爬長城則是戴著國民黨「KMT」的帽子，身穿黃色長版大衣禦寒，穿著較為輕鬆一些。

陪同馬英九遊覽長城的是中國大陸國台辦副主任潘賢掌等人。

一些前來遊玩的旅客認出馬英九，並向他問好，馬英九也向他們打招呼。

之後，馬英九在八達嶺一段的長城上率著一行人歌唱抗戰歌曲「長城謠」，在唱到歌詞「長城外是故鄉」等段落，馬英九數度紅著眼眶，並且要拿出手帕擦拭。

唱完畢後，馬英九還問解說員「你會不會唱」，解說員說不會，馬英九強調「我們小學就會唱」，並說非常感動。隨後馬英九唱到一半就哽咽，並繼續拿出手帕擦拭。

今天長城有一段路是半清場狀態，隔著的民眾知道是馬英九，在人群中向他高聲問好，也有人說「兩岸一家親」；馬英九則向他們高舉雙手揮舞，並高聲回應說「大家好」。

今天北京長城之行結束後，下午馬英九將率領學生前往北京大學做交流。（編輯：陳鎧妤）1130409

前總統馬英九9日與大九學堂的學生在八達嶺長城合影。中央社記者呂佳蓉攝 113年4月9日
前總統馬英九9日與大九學堂的學生在八達嶺長城合影。中央社記者呂佳蓉攝 113年4月9日
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