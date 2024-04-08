馬英九訪陸 邱太三：應該表現維護中華民國主權

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（中央社記者李雅雯台北8日電）前總統馬英九二度訪陸。陸委會主委邱太三今天表示，馬英九應該在陸表現維護中華民國主權和尊嚴；他也應該告訴大陸，那些軟硬介選措施，台灣民眾非常痛恨。

立法院內政委員會今天審查或處理113年度中央政府總預算案有關大陸委員會（陸委會）預算凍結案計5案，邱太三與會備詢。

國民黨立委賴士葆批評，在邱太三任內，兩岸關係愈來愈緊張。邱太三回應，總統蔡英文定調「維持現狀」，基本上有達到這樣的目標，國際社會對於台灣的關注愈趨緊密，對岸不滿意也要忍受，「是他（指中共）自己把更多東西弄得更緊張，例如軍事擴張等」。

關於陸委會對於「馬習二會」掌握度，邱太三表示，很多跡象朝這個方向處理，例如隨行採訪記者必須核酸檢測兩次，這一定是要見大人物才需要檢測兩次，將會持續地關注、蒐集各個資訊。

賴士葆追問邱太三，對於馬習二會是否有助於台海和平的看法。

邱太三指出，沒辦法具體地知道雙方要談哪些事情，不過文化教育交流是讓雙方有更進一步地理解，特別對於新世代是好的方向，其他部分不知道會談哪些具體內容。

邱太三認為，對於任何國人前往大陸做文化教育交流，都是樂觀其成；問題在於，每個人有不同角度，有些意見認為，馬英九可能涉及被統戰，這是每個人不同的解讀。

邱太三強調，馬英九應告訴陸方，「沒事來騷擾我們幹什麼」、「沒事來介選幹什麼」；馬英九有機會應該告訴對岸，那些軟硬介選措施，台灣民眾非常痛恨，他們的作法適得其反。

邱太三說，馬英九應該在陸展現出來維護中華民國主權和尊嚴，到現在為止是還沒有看到。（編輯：周慧盈）1130408