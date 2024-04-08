馬英九北京參觀抗日紀念館 呼籲和平沒有輸家

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（中央社記者呂佳蓉北京8日電）前總統馬英九今天在北京表示，紀念七七事變，不只是回顧歷史，最重要的是汲取教訓。戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，後輩必須牢記歷史的錯誤不可再犯。

馬英九今天上午在北京參觀中國人民抗日戰爭紀念館與盧溝橋後，向媒體做上述表示。官方並安排93歲的七七事變經歷者鄭福來與馬英九交流。

馬英九在盧溝橋說，抗戰是中華民族歷史上國家禦侮戰爭中規模最大，時間最長，戰區最廣、犧牲最大的民族禦侮戰爭，紀念七七事變，不能只是回顧歷史，最重要還是汲取教訓。

馬英九並說，歷史是一面鏡子，「我們必須告訴子孫，我們紀念抗戰不是為了延續仇恨，而是要汲取教訓，自立自強，振興中華」。

馬英九還說，無論是在大陸或者在台灣，兩岸人民都曾經被日本軍閥欺凌迫害，傷亡慘重。

他進一步指出，「我方雖然裝備訓練落後，實力不足，明顯處於劣勢，但是眾志成城，歷經4萬多場大小戰役，浴血苦戰，死傷322萬將士，包括268位殉國的將領，以及將近兩千萬無辜百姓後，終於成功地抵御外武」。

馬英九說，「現在的年輕人多半不知道當年我國到底為二戰勝利與世界和平做出多大的貢獻」，但當年這些不屈不撓，可歌可泣的壯烈事跡，在87年後回顧仍然令人熱血沸騰，肅然起敬。

馬英九表示，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，戰爭的錯誤或可原諒，但歷史的真相不能遺忘。紀念七七事變，紀念抗戰勝利與台灣光復的目的在於感念先烈先賢的犧牲奉獻，後輩必須牢記歷史的錯誤不可再犯。

他說，「身為炎黃子孫，我們必須學會和平解決爭端，為人類謀幸福求和平」。

七七事變親歷者鄭福來說，中國老百姓當然生活在水深火熱之中，生靈塗炭、民不聊生。歷史必須傳承，但講歷史並不是為延續仇恨，「而是我們中國人、中華民族要獨立復興」。

鄭福來又表示，歷史是最好的教科書與清洗劑，「讓大家都回來看看，到盧溝橋上看看，這樣你們回去告訴台灣同胞，是吧？那就是說到回家來看看」。

馬英九在參觀抗日戰爭紀念館時特別強調，連結台灣與大陸的共同抗日歷史。他也提及，中共前總書記胡錦濤在抗戰60週年曾提到，「正面作戰是國民黨、敵後作戰是共產黨」。（編輯：曹宇帆）1130408

前總統馬英九8日在北京參觀中國人民抗日戰爭紀念館與盧溝橋後，官方安排七七事變經歷者鄭福來與他交流，馬英九緊握鄭福來的手，並聆聽他的經歷。中央社記者呂佳蓉北京攝 113年4月8日