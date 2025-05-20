電腦也會挑雞蛋 福記食品導入AI做出完美溏心蛋

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）20多年前一句「電腦也會選土豆哦？」廣告詞紅遍大街小巷，如今AI（人工智慧）科技已是顯學，有「雞蛋博士」稱號的福記冷凍食品股份有限公司總經理杜昭文博士與科技公司合作，獨創AI設備檢測生蛋，科學數據確保食安和美味新鮮。

「民以食為天，食以安為先」的理念是福記食品轉型推手，也是杜昭文的堅持。福記公司1969年創立以來堅持食安第一、誠實用心、創新求進三大理念，不僅升級生產工廠，具有HACCP（危害分析重要管制點系統制度）與ISO22000品質認證，多項產品更取得國內CAS優良農產品認證與國外的美國食品藥物管理局（FDA）認證、新加坡相關單位認證，銷售管道遍及國、內外零售市場。

研發AI設備 傳產成功轉型範例

走進位於高雄湖內區的福記新廠，工廠外觀顏色一如純白雞蛋，廠內目前約有百名員工，多數為展現青春活力的年輕人。在採訪過程中，處處可感受到公司致力轉型，不被時代洪流淘汰的決心。

福記冷凍食品2020年宣布在高雄市湖內區擴建新廠導入智慧製造，建置自動化冷鏈產線，也透過經濟部產業發展署媒合神耀科技，成功申請「A+企業創新研發淬鍊計畫」前瞻技術研發計畫補助款。在取得補助資金後，歷時1年多終於成功研發出全球首創的AI視覺品質檢測技術（生蛋檢測）、熟度檢測等設備，也讓福記食品成為傳統產業成功轉型的範例。

採訪一開始，杜昭文隨即拿出雞蛋剖面圖，如同大學教授般侃侃而談，「一個雞蛋打開會看到3個構面，包括蛋黃、稀蛋白、濃蛋白。稀蛋白越多品質越差，製成（溏心蛋）的良率也最差」，所以這個設備厲害之處就是能檢測稀蛋白的體積，藉此確保能煮出完美的溏心蛋。

「因為全世界沒人做這個機器，買不到設備只能利用A+計畫，結合政府跟業者開發」，杜昭文解釋，雞蛋從一生下來就開始劣化，放越久濃蛋白就會漸漸變成稀蛋白，但工廠要做溏心蛋要挑鮮度高的，「稀蛋白太高的就不要」，透過掃描檢測就能挑出稀蛋白體積佔比較低的雞蛋，因為雞蛋存放的時間與稀蛋白體積佔比成正比。

由於以往沒有科學依據量化指標，都是透過人工「感覺」。福記作為溏心蛋市占率高達65%以上，也是全台製造最多溏心蛋的廠商，一天就要製作接近15萬顆的溏心蛋，但公司卻找不到量化指標跟供應商溝通。

科學數據引導生產 AI檢測不再憑感覺

「不夠新鮮的蛋就不能做成溏心蛋，只能做成其他的蛋品；蛋農養雞很辛苦，我們也不想把蛋報廢丟掉」，這種想法讓杜昭文3年前便開始構思能不能用科學引導生產，提升製程效益。

一般業者的量化指標著重霍氏（哈夫）單位，但他要的是更精確的數據，「念書是講科學，不是憑感覺」，他希望能透過量化指標做得更科學，以數據方式呈現。

但傳統產業要數位化轉型，沒有政府資金、技術等資源，根本就很難達成。

杜昭文提到，當初找過日本、歐洲都沒有這個生蛋檢測技術，所以這算是台灣產業技術自主研發，也是全世界獨創，目前已申請好專利，未來更計畫投稿科學期刊。

福記數位副總蘇榮彬說明，公司導入的AI設備首先是供應商平台，可以在系統上一眼看到雞蛋的批號、品種、雞平常吃什麼飼料等8個參數，這些數據都要請供應商先登打到系統。

雞蛋進廠後，再結合生蛋檢測設備取得更多數據，機械手臂設備也能取代人工算出製程良率，最後煮蛋機還能控制溫度速度，結合先前的參數生成AI模型，在煮蛋過程中，也能不斷修正參數，希望能將製程良率從84%提升到91%。

食以安為先 雞蛋博士籲食安不可不慎

作為帶動公司數位化轉型的領頭羊，杜昭文回首進公司30多年，每天工作都跟原料蛋在一起，但其實卻對雞蛋很陌生，所以才想要深入研究。除了自己去找文獻，更自主進修拿到博士文憑，論文也是以蛋為主題，最後將所學用於公司轉型，真正落實「學以致用」精神。

他強調，學習最重要是要用在工作或生活上，這才是學習的動力，「我學的是我吃飯的傢伙，是每天老闆要發薪水給我的工作能力」，所以一個是動力，一個就是工作壓力，這時才會很快樂地深入研究。

談到未來願景，杜昭文也說，希望能結合先進產線製程業者，不僅是原料檢測這塊，還是希望能有政府的計畫跟資源，與業者溝通解決困難。畢竟現在傳統產業面臨缺工困境，希望能逐步邁向自動化、無人化方向。

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此外，杜昭文也嚴肅表示，「只要人活著，從出生到年老，生活機能元素一定都少不了蛋白質」，雞蛋本身容易腐壞，食品科技講究食品安全，所以福記有自己的檢測中心跟監測機構，也是希望提供優質蛋白質給所有人類，「各行各業要工作都需要能量，能量最好的來源就是完全蛋白，就是雞蛋」。

他舉例，幾年前，嘉義一名大學生吃個早餐，就因爲吐司上的蛋汁疑似未煮熟，食物中毒，「大家每天都在講台積電，但如果吃到拉肚子如何顧機台」；現今食物中毒案例時有所聞，輕則拉肚子，重則跑醫院，那該如何做高科技的晶圓設備？所以公司是提供一個人類生活最基礎的能源，「這是公司的責任跟使命」。（編輯：黃名璽）1140520

福記冷凍食品2020年宣布在高雄市湖內區擴建新廠導入智慧製造，建置自動化冷鏈產線，外觀顏色如純白雞蛋。中央社記者洪學廣攝 114年5月20日