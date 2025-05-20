戴愛玲新歌MV巧思源於不會開車 作詞獻爸爸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北20日電）歌手戴愛玲今天數位發行新專輯，新歌「還能愛嗎？」MV轉換視角的劇情巧思，竟源於戴愛玲不會開車；她也透露爸爸生病，為新歌「阿爸」寫詞，想要有更多時間回報爸爸的愛。

唱片公司以新聞稿分享，戴愛玲睽違2年再度推出全新迷你專輯「別害怕」，今天數位發行，新歌「還能愛嗎？」今晚上架。

戴愛玲透露唱這首歌的時候，腦海裡也浮現曾經的美好愛情，面對遺憾，仍會懷疑自己還有再愛的能力，不過還是要打從心底相信會有「對的人」在等著自己。

「還能愛嗎？」MV，原始劇本應該是戴愛玲在海岸線開車奔馳，回憶起過往戀情，沒想到戴愛玲不會開車，幕後團隊集思廣益，改成一對非常相愛的情侶出遊，但歌曲尾聲視角一改變，從頭到尾開車的都是女主角戴愛玲，她只是在回憶逝去的戀情。戴愛玲直呼感人，也覺得效果更好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

戴愛玲也為專輯新歌「阿爸」貢獻歌詞，因為爸爸去年生病，她低調證實為癌症及長年受帶狀皰疹所苦。

戴愛玲有感於父親漸漸老去，感念爸爸對她的疼愛付出，才創作出這首歌，「讓我能有更多時間，回報爸爸對我的愛」，最後也用排灣族母語對爸爸說mazeli angasun ku kama masalu（我的爸爸，你辛苦了，謝謝你）。（編輯：張雅淨）1140520