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俄國芭蕾舞泰斗格里戈洛維奇逝世 享壽98歲

2025/5/19 21:41
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯芭蕾舞傳奇人物格里戈洛維奇（Yuri Grigorovich）逝世，享壽98歲，他生前擔任著名的莫斯科大劇院首席編舞家長達30年。

法新社報導，格里戈洛維奇生於蘇聯城市列寧格勒（Leningrad，現稱聖彼得堡）的芭蕾舞世家，從舞者到編舞家，他的芭蕾舞生涯長達80年。

在他的芭蕾舞生涯中，他多數時間是莫斯科大劇院（Bolshoi Theatre）的幕後藝術推手，據稱他以鐵腕手段管理這個劇院。

莫斯科大劇院在社群媒體表示：「格里戈洛維奇已過世，他是20世紀後半葉芭蕾舞壇中最重要的人物之一。」

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格里戈洛維奇是在聖彼得堡的馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）展開自己的芭蕾舞生涯。對於他的死訊，馬林斯基劇院也在網路發文指出：「一整個時代已告終結。」

格里戈洛維奇因演出「胡桃鉗」（The Nutcracker）、「天鵝湖」（Swan Lake）及「石頭花」（The Stone Flower）等經典芭蕾舞劇而聞名。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140519

#俄羅斯
#莫斯科
#聖彼得堡
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