「克拉瑪對克拉瑪」導演羅伯班頓辭世 享壽92歲

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（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）「紐約時報」今天報導，曾以「克拉瑪對克拉瑪」（Kramer vs. Kramer）榮獲奧斯卡獎的編劇兼導演羅伯班頓（Robert Benton）在美國家中辭世，享壽92歲。

羅伯班頓（Robert Benton）也以1984年電影「心田深處」（Places in the Heart）為人熟知，他在1960至1970年代擔任多部經典電影的編劇與導演。

根據報導，羅伯班頓11日逝世，他的長期助理兼經紀人弗爾扎諾（Marisa Forzano）證實了羅伯班頓過世的消息。

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羅伯班頓最具代表性的作品是1979年上映的「克拉瑪對克拉瑪」，由他擔任編劇兼導演，這部電影深入探討離婚議題，並成為當時獲獎最多的電影之一。

「克拉瑪對克拉瑪」獲得9項奧斯卡提名，最終拿下5項大獎，包括最佳導演和最佳改編劇本、達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）的最佳男主角、梅莉史翠普（Meryl Streep）的最佳女配角，以及最佳影片。（譯者：陳昱婷/核稿：洪啓原）1140514