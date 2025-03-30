美資深男星李察張伯倫逝世 曾演出刺鳥、豪情三劍客

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（中央社夏威夷30日綜合外電報導）英美媒體今天報導，美國資深男星李察張伯倫昨天逝世，享壽90歲。他生前曾演出「刺鳥」及1973年版「豪情三劍客」等經典電影，並曾主演1980年版「幕府將軍」。

美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，李察張伯倫（Richard Chamberlain）昨天在夏威夷懷馬納洛（Waimanalo）因中風併發症去世。

李察張伯倫現年90歲，生日為3月31日，英國廣播公司（BBC）報導，李察張伯倫原本不久後將迎來他的91歲生日。

據報導，李察張伯倫不僅曾參演熱門影集，也演過音樂劇，甚至一度出過唱片，他也曾演出經典舞台劇角色，曾在英格蘭伯明罕（Birmingham）飾演哈姆雷特（Hamlet）獲得好評。

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李察張伯倫曾主演「基德爾醫生」（Dr. Kildare）1980年版「幕府將軍」（Shogun）等影集，並曾參演「刺鳥」（The Thorn Birds）、1973年版「豪情三劍客」（The Three Musketeers）及1988年版「神鬼認證」（The Bourne Identity）等電影。

對於他的死訊，他的好友暨同劇演員大衛亞瓦西（David Havasi）在社群媒體X上表示：「他（李察張伯倫）是原版的幕府將軍。他是原版的傑森包恩（Jason Bourne，神鬼認證系列電影主人翁）。他是一世代人心中的典型萬人迷。」（譯者：陳正健）1140330