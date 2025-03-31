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胡耀邦之子胡德華過世 曾任炎黃春秋副社長

2025/3/31 19:20（3/31 19:30 更新）
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前中共總書記胡耀邦之子胡德華（圖）30日晚間因病逝世，享年76歲。（圖取自維基共享資源；作者美國之音中文網，版權屬公有領域）
前中共總書記胡耀邦之子胡德華（圖）30日晚間因病逝世，享年76歲。（圖取自維基共享資源；作者美國之音中文網，版權屬公有領域）
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（中央社記者張淑伶上海31日電）前中共總書記胡耀邦之子、前中國科學院軟體中心負責人胡德華30日晚間因病逝世，享年76歲。胡德華生前與自由派元老關係密切，曾任改組前「炎黃春秋」雜誌副社長。

根據「紅船」編輯部從胡德華治喪委員會得到消息，胡德華於3月30日晚因病逝世。網上多人指出，胡德華突發心肌梗塞而在家中過世。

胡德華生於1948年，湖南瀏陽人，是胡耀邦的三子。他曾擔任中科院軟體中心負責人，1994年組建北京泰利特科技公司，從事金融、銀行和辦公室等軟體系統的開發。

他曾經與李銳、杜導正等中共自由派元老關係密切，對體制提出批評，並掛名擔任「炎黃春秋」雜誌社副社長。「炎黃春秋」原是改革派雜誌，對歷史問題敢於討論，後來在2016年編輯高層全遭主管機關撤換。

前「炎黃春秋」總編輯徐慶全今天在微信公眾號上發文，表示驚聞胡德華昨晚去世，「難以置信，不勝悲痛」，希望他一路走好。他特別發出一組自己拍的照片作為紀念，其中就有胡德華2012、2013年在炎黃春秋雜誌新春聯誼會上講話的照片。

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胡耀邦是中共的改革派，改革開放早期平反冤假錯案，1987年在黨內被迫辭職下台，1989年4月15日過世。當時眾多民眾悼念，最終導致天安門民主運動和六四鎮壓。

綜合媒體報導，胡德華關於其父親，說得最多的就是改革和求真。他認為，改革創新需要大智慧、大氣魄、大胸懷、大慈悲。為了紀念父親，胡德華收集20多名作者追憶胡耀邦的文章，編寫「我心中的耀邦」一書。（編輯：吳柏緯）1140331

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