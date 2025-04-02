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方基墨過世享壽65歲 捍衛戰士續作驚喜露臉 冰人帥勁永存影壇

2025/4/2 12:23（4/2 12:53 更新）
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好萊塢男星方基墨（左2）1日在加州洛杉磯過世。圖為捍衛戰士電影劇照。（達志影像）
好萊塢男星方基墨（左2）1日在加州洛杉磯過世。圖為捍衛戰士電影劇照。（達志影像）
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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）「紐約時報」報導，曾在「蝙蝠俠3」（Batman Forever）擔綱主角的好萊塢男星方基墨（Val Kilmer）今天在加州洛杉磯過世，享壽65歲。

紐時引述他女兒麥西迪斯（Mercedes Kilmer）的說法報導，方基墨死於肺炎。她說，父親2014年診斷出咽喉癌，後來康復。

除了在「蝙蝠俠3」擔綱演出超級英雄蝙蝠俠，方基墨的知名作品還包括在「門」（The Doors）詮釋創作歌手吉姆莫里森（Jim Morrison），並在「捍衛戰士」（Top Gun）中飾演呼號「冰人」的戰鬥機飛行員，與湯姆克魯斯（Tom Cruise）飾演的「獨行俠」有亦敵亦友的關係。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1140402

影片來源：Movieclips
影片來源：Paramount Movies
捍衛戰士電影劇照。（達志影像）
捍衛戰士電影劇照。（達志影像）
影片來源：Warner Bros. Entertainment
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▲好萊塢男星湯米李瓊斯（左）和方基墨（右），兩人曾於1995年合作演出「蝙蝠俠3」。
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