方基墨過世享壽65歲 捍衛戰士續作驚喜露臉 冰人帥勁永存影壇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）「紐約時報」報導，曾在「蝙蝠俠3」（Batman Forever）擔綱主角的好萊塢男星方基墨（Val Kilmer）今天在加州洛杉磯過世，享壽65歲。

紐時引述他女兒麥西迪斯（Mercedes Kilmer）的說法報導，方基墨死於肺炎。她說，父親2014年診斷出咽喉癌，後來康復。

除了在「蝙蝠俠3」擔綱演出超級英雄蝙蝠俠，方基墨的知名作品還包括在「門」（The Doors）詮釋創作歌手吉姆莫里森（Jim Morrison），並在「捍衛戰士」（Top Gun）中飾演呼號「冰人」的戰鬥機飛行員，與湯姆克魯斯（Tom Cruise）飾演的「獨行俠」有亦敵亦友的關係。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1140402

影片來源：Movieclips

影片來源：Paramount Movies

捍衛戰士電影劇照。（達志影像）

影片來源：Warner Bros. Entertainment

▲好萊塢男星湯米李瓊斯（左）和方基墨（右），兩人曾於1995年合作演出「蝙蝠俠3」。