潘蜜拉巴赫輕生62歲辭世 曾拍海灘遊俠、霹靂遊俠
2025/3/7 19:30（3/7 20:12 更新）
（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）90年代美國經典影集「海灘遊俠」女星、霹靂遊俠「李麥克」大衛漢索霍夫前妻潘蜜拉巴赫昨天在好萊塢家中過世，享壽62歲。
英國廣播公司（BBC）報導，洛杉磯法醫辦公室（Los Angeles Medical Examiner's office）表示，潘蜜拉巴赫（Pamela Bach）昨天在好萊塢山莊（Hollywood Hills）寓所被發現自殺身亡。
潘蜜拉巴赫和大衛漢索霍夫（David Hasselhoff）因拍攝影集「霹靂遊俠」（Knight Rider）相識，兩人於1989年結為連理，並雙雙在影集「海灘遊俠」（Baywatch）中演出。兩人於2006年離婚。
大衛漢索霍夫發表聲明說：「我們家人對於潘蜜拉．漢索霍夫不久前離世深感悲痛。」
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潘蜜拉巴赫生於奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa），1970年代展開演藝生涯，和大衛漢索霍夫育有兩女。
她的女兒赫莉（Hayley Amber Hasselhoff）在社群媒體Instagram上傳一張父母的照片，似藉以表達對母親的思念。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140307
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