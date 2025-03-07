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潘蜜拉巴赫輕生62歲辭世 曾拍海灘遊俠、霹靂遊俠

2025/3/7 19:30（3/7 20:12 更新）
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美國經典影集「海灘遊俠」女星潘蜜拉巴赫。（圖取自維基共享資源；作者Toglenn，CC BY-SA 3.0）
美國經典影集「海灘遊俠」女星潘蜜拉巴赫。（圖取自維基共享資源；作者Toglenn，CC BY-SA 3.0）
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（中央社洛杉磯6日綜合外電報導）90年代美國經典影集「海灘遊俠」女星、霹靂遊俠「李麥克」大衛漢索霍夫前妻潘蜜拉巴赫昨天在好萊塢家中過世，享壽62歲。

英國廣播公司（BBC）報導，洛杉磯法醫辦公室（Los Angeles Medical Examiner's office）表示，潘蜜拉巴赫（Pamela Bach）昨天在好萊塢山莊（Hollywood Hills）寓所被發現自殺身亡。

潘蜜拉巴赫和大衛漢索霍夫（David Hasselhoff）因拍攝影集「霹靂遊俠」（Knight Rider）相識，兩人於1989年結為連理，並雙雙在影集「海灘遊俠」（Baywatch）中演出。兩人於2006年離婚。

大衛漢索霍夫發表聲明說：「我們家人對於潘蜜拉．漢索霍夫不久前離世深感悲痛。」

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潘蜜拉巴赫生於奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa），1970年代展開演藝生涯，和大衛漢索霍夫育有兩女。

她的女兒赫莉（Hayley Amber Hasselhoff）在社群媒體Instagram上傳一張父母的照片，似藉以表達對母親的思念。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140307

#大衛
#好萊塢
#英國廣播公司

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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