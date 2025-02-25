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唱紅Killing Me Softly 美老牌歌手蘿伯塔佛萊克88歲辭世

2025/2/25 18:20（2/25 18:51 更新）
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美國歌手蘿伯塔佛萊克24日逝世，享壽88歲。（路透社）
美國歌手蘿伯塔佛萊克24日逝世，享壽88歲。（路透社）
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（中央社紐約24日綜合外電報導）葛萊美獎得主蘿伯塔佛萊克（Roberta Flack）今天逝世，享壽88歲。她曾唱紅經典名曲「輕歌銷魂」（Killing Me Softly With His Song），是1970年代最具代表性的歌手之一。

法新社報導，蘿伯塔佛萊克的公關人員宣布她的死訊，但未透露死因。公關聲明寫道：「她在家人陪伴下安詳離世。」

蘿伯塔佛萊克是頗具影響力的流行音樂和節奏藍調（R&B）歌手，於2022年被診斷出患有俗稱「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），近年已喪失歌唱能力。

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她受過古典音樂訓練，擁有溫柔卻堅定的嗓音，並創作了一些早期的R&B經典作品。她常將這些作品形容為「科學靈魂」（scientific soul），因為它們融合了細緻的練習和無可挑剔的品味，成為永恆經典。

蘿伯塔佛萊克版本的「輕歌銷魂」讓她贏得1974年葛萊美（Grammy Awards）最佳年度唱片獎（Record of the Year），並成為史上首位連續兩年獲得該獎項的歌手。（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1140225

#葛萊美獎
#美國
影片來源：RHINO
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