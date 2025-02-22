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台灣魚類研究國寶沈世傑去世 享壽99歲

2025/2/22 14:11
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（中央社記者陳至中台北22日電）有「台灣魚類研究的國寶」之稱的台灣大學前教授沈世傑21日去世，享壽99歲。他曾在台大任教60年，以魚類基礎分類聞名，曾發現500多種新紀錄種。

沈世傑去世的消息傳出後，國內多名動物學界人士紛紛在臉書等社群平台悼念。清華大學榮譽退休教授曾晴賢指出，昨天深夜接到家屬告知，他的內心相當激動，久久無法抑制情緒，畢竟近日常常擔心的事，竟然在老師百歲之際到來。

曾晴賢表示，沈世傑一向瀟灑，人生經歷過顛沛流離的年輕歲月，在逆境中學習成長，之後在台大動物系奉獻一輩子，從事最冷門的魚類學基礎分類研究，言教、身教都堪為表率。

根據台灣科學教育發展中心網站「CASE報科學」的介紹，沈世傑出生於中國山東省，13歲時因戰亂四處奔波，學業斷斷續續，還在洋服店、汽車零件商當過學徒。他原本想投考瀋陽醫學院，但因國共內戰，最後決定來到台灣。

沈世傑後來報考台灣大學動物系，輾轉投入魚類研究，並在日本東京大學取得博士學位，回台大任教。他為採集魚類標本跑遍全台，靠著敏銳的觀察力和記憶力，發現了500多種新紀錄種、40多個新種（species），以及3個新屬（genus）。

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「CASE報科學」提到，沈世傑還曾促成了魚類物種的「減少」。他的研究發現，過去被認為是兩個不同種的魚類，其實是同一種魚（管鼻鯙屬，Rhinomuraena）生命週期中的3個不同色相，稚魚時是黑色，成長成藍色的雄魚，最後長成黃色的雌魚。

沈世傑於82年出版的「台灣魚類誌」，對台灣周邊的魚類文獻進行通盤整理。他也始終關心台灣的漁業發展，曾主張不要捕撈魩仔魚，並認為台灣必須發展箱網養殖等技術，兼顧漁產供應和魚類繁衍，才能讓近海魚群有恢復的機會。（編輯：謝雅竹）1140222

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