國寶魚復育1 / 櫻花鉤吻鮭復育突破 魚卵朝高海拔無水運輸

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有國寶魚之稱的櫻花鉤吻鮭30年前野外紀錄僅剩200多尾，經多年復育已達1.8萬尾，亮麗數字背後是許多人在高山上，忍著孤獨、寂寞及冬日嚴寒氣候，努力復育得來。

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）「國寶魚」櫻花鉤吻鮭經30年復育，族群數量自200餘尾回升到1萬8630尾，內政部國家公園署雪霸國家公園管理處以無水運輸受精卵，櫻花鉤吻鮭棲地可望朝高海拔溪流擴大。

有「台灣國寶魚」之稱的櫻花鉤吻鮭是台灣特有「冰河孑遺生物」，冰河時期就到台灣，隨地殼變動、氣候暖化，不再游回海中，生存在大甲溪上游支流，成為陸封型鮭魚。

櫻花鉤吻鮭是分布於海拔1750公尺的台中市七家灣溪珍貴魚種，經雪管處、農業部林業及自然保育署台中分署及武陵農場等保育，包括拆除攔砂壩、設污水處理設施、復育放流並長期族群監測等，數量逐漸提升。

據雪管處統計，保育工作剛起步的1995年野外紀錄僅200餘尾櫻花鉤吻鮭、瀕臨滅絕，去年回升到1萬8630尾達歷史新高。

國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助告訴中央社記者，研究發現，櫻花鉤吻鮭魚群被颱風及洪水從上游沖到下游，但攔砂壩阻隔，無法洄游到上游，導致不耐下游較高水溫環境慢慢死亡，每次流失約1/3數量。

林幸助說，研究團隊提出科學數據向多個單位溝通，建議雪管處拆除武陵七家灣溪1號防砂壩，溪流形成生態廊道，櫻花鉤吻鮭數量自幾百尾一路上升到5000多尾。

雪管處也推動「退耕還田於林」，徵收8.1公頃私有地植樹造林，促武陵農場轉型，耕作面積少於5公頃等。

爲讓櫻花鉤吻鮭可達更遠、更高海拔地區，復育小組也改良放流方式。雪管處武陵管理站主任廖林彥想起25年前在日本北海道實習時，研究人員將整盤魚卵拿出水面挑揀死卵，他赫然發現魚卵沒想像中脆弱，發眼卵可離水72小時，發想出無水運輸法。

雪霸國家公園保育鮭魚30年，七家灣溪附近歷史溪流都已建立健康衛星族群，接著就是要挑戰更高海拔溪流。

雪管處表示，去年10月到海拔2400公尺的中央尖溪放流，位處深山秘水溪源，至少徒步15公里，運送時間2天1夜。為克服魚類長途運輸不易存活困難，採無水運輸發眼卵，到現地後放流，突破既有復育技術。

廖林彥說，以往所走路途不遠，以人工背20公斤水袋，12公升的水、500公克冰塊及120尾中型魚等，且須在6到8小時內完成，活存率約4到5成。為前往更高海拔地區使用無水運輸，溫度控制在攝氏2度、保持濕潤環境，每人可背1箱上萬顆卵，總重15公斤。

廖林彥表示，無水運輸存活率僅2成，但有效率地運輸是幫櫻花鉤吻鮭面對逐漸升高的水溫，往更高海拔、低水溫環境以抵抗滅絕途徑。

此外，近年中部地區常遇乾旱，溪水變淺且部分地區甚至斷流，都影響櫻花鉤吻鮭生長環境。

「這也沒辦法」，廖林彥說，曾嘗試救起約200公尺快乾涸河段的魚，這也是保育策略上為何要放流到不同溪流，就為分散風險。當某些河段受災，某些河段影響較輕微時，櫻花鉤吻鮭還是可存活，撐到10月繁殖季節就可再繁衍。

櫻花鉤吻鮭還須面對鳥類及成魚等天敵，為維持生態平衡，物競天擇威脅必然存在。廖林彥表示，雖是復育但也不能過度保護，維持森林及溪流生態系平衡是最高指導原則。（編輯：李明宗）1130609

雪霸國家公園管理處櫻花鉤吻鮭復育小組人員在溪流中埋設放有受精卵的盒子，為讓小魚孵化後可游出盒外，盒子孔洞特別經改良將洞挖大。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月9日

為讓被沖往下游的櫻花鉤吻鮭可游回上游，相關單位拆除武陵七家灣溪一號防砂壩。（中興大學教授林幸助提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年6月9日

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