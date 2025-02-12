蘭嶼吻鰕虎列珍稀保育類野生動物 已飼養須登記

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）林業署今天表示，主要分布在蘭嶼的台灣特有淡水魚蘭嶼吻鰕虎，族群不穩定，7日公告為珍貴稀有保育類野生動物，不得繁殖、買賣，此前已飼養者3月底前應登記備查，以免受罰。

農業部林業及自然保育署發布新聞指出，為加強棲地的保護，並防止商業採集威脅，7日做出以上公告，非經主管機關同意，不得繁殖、買賣，公告前已飼養者，應於3月31日前向在地縣市主管機關登記備查，才能繼續飼養，但是不能在公共場所陳列展示。

林業署並提醒民眾及水族館或網路賣家，非經許可不得私自繁殖及買賣；如經查獲未登記的持有者，將依「野生動物保育法」第31條規定裁罰，最高可罰新台幣5萬元，並沒入未登記個體。

關於蘭嶼吻鰕虎（Rhinogobius lanyuensis），林業署說明，俗名狗甘仔、甘仔魚，分布在蘭嶼島上自然環境保存良好、水質清澈區域，為淡水域與海水域兩側洄游型的特有魚類。每年春季仔稚魚會由河口溯溪而上繁殖產卵，孵化後的仔稚魚會順著溪水，經由河口進入海洋。

林業署指出，蘭嶼吻鰕虎雖無人為捕撈壓力，但近年因溪流整治工程的「三面光」結構，缺乏躲藏隙縫，以及溪流攔水設施導致水流截斷或河道落差過大，不利其溯源洄游，導致族群數量減少。

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林業署執行調查顯示，108年蘭嶼吻鰕虎野外族群，僅分布在2條溪流，可能不超過200尾，113年調查雖然最多有超過1萬尾，但幾乎只分布在1條溪流中，且是春季幼魚集體上溯的季節，族群數量波動大，仍不穩定。

林業署重申，經與專家學者初步評估，並與蘭嶼民眾溝通取得支持，也經野生動物諮詢委員會審查通過，做出以上公告，林業署台東分署已成立聯繫平台，邀請中央與地方機關、非政府組織及在地社區發展協會，定期開會討論如何讓溪流構造適度降壩、減少水泥結構，以生態工法落實保育。（編輯：李亨山）1140212