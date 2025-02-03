碧昂絲獲葛萊美年度專輯獎 21世紀首位非裔女性膺殊榮

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國流行女帝碧昂絲（Beyonce）今天憑藉她廣受好評的鄉村音樂專輯「牛仔卡特」（Cowboy Carter），勇奪她生涯首座葛萊美最佳年度專輯獎。

法新社報導，現年43歲的碧昂絲擊敗泰勒絲（Taylor Swift）和怪奇比莉（Billie Eilish）等強勁對手，贏得當晚葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮上的最高殊榮。

碧昂絲是史上獲得葛萊美獎最多提名及最多獎座的藝人，然而在過去十多年，她屢次與最佳專輯獎失之交臂，如今終於得到認可。

碧昂絲上台發表得獎感言時說：「這已經過了好長好長的時間。」她並將這座獎獻給黑人鄉村音樂先驅琳達馬特爾（Linda Martell），她也在這張專輯中參與演出。

碧昂絲說：「我希望我們能不斷向前邁進，開創新的可能。」

這是她的專輯第5次獲得最佳年度專輯提名，先前曾敗給泰勒絲、貝克（Beck）、愛黛兒（Adele）和哈利史泰爾斯（Harry Styles）。

碧昂絲成為21世紀首位獲得該獎項的非裔女性，同時也是歷史上僅有的4位獲獎非裔女性之一。上一次摘下最佳年度專輯獎的非裔女性是1999年的蘿倫希爾（Lauryn Hill）；而更早之前，惠妮休斯頓（Whitney Houston）和娜妲莉高（Natalie Cole）分別於1994年和1992年獲獎。

「牛仔卡特」是一張融合多樣曲風，且具有歷史底蘊的華麗鄉村音樂專輯，向碧昂絲的南方血統致敬。

碧昂絲獲11項提名，入圍流行、鄉村、美國原生音樂和旋律饒舌演出等領域的獎項。她最終抱回3座獎盃，分別是最佳年度專輯、最佳鄉村專輯，以及與麥莉（Miley Cyrus）共同獲得的最佳鄉村重唱／團體演唱。

碧昂絲（中左）2日上台領取葛萊美最佳年度專輯獎。（美聯社）

路透社報導，饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）以Not Like Us勇奪最佳年度唱片和最佳年度歌曲，這首歌是他回擊與加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）之間爭執所誕生的嘲諷作品。

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創作歌手查普爾羅恩（Chappell Roan）拿下最佳新人，並在發表得獎感言時呼籲唱片公司，提供音樂人足夠的薪資和醫療福利。

她回憶起自己曾因為沒有健保，而感到身而為人的價值被否定。她說：「唱片公司，我們支持你們，但你們支持我們嗎？」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1140203