藝術轉戰設計 李珮慈操刀一虎一虎專輯首闖葛萊美

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（中央社記者王寶兒台北24日電）從藝術家道路轉彎，改以平面設計為全新創作語言，設計師李珮慈視「設計」為別人築夢的重要過程，操刀樂團「一虎一虎」首張專輯「病子病病病子」包裝，一舉入圍美國葛萊美獎，也為自己造夢。

「一虎一虎」是春麵樂隊主唱賴予喬、貝斯手鄭乃涵組成的前衛實驗創作樂團，「病子病病病子」專輯以「病」為主題，樂風則以電子音樂為基底。亮銀色實體專輯外殼中有道裂縫，如傷口完全癒合前的「痂」。

李珮慈今天向中央社記者分享，一虎一虎最初找上刺繡藝術家周依欣，按照專輯概念設計出刺繡圖案，刺繡圖案如將「病氣」蔓延狀況具象化，她看到後很快聯想到傷口結痂狀態，打開專輯後則是帶有血液意象的紅色錄音帶，取代傳統歌詞單的則是如藥袋的「處方箋」，以畫面讓人更容易了解歌曲意境。

「現在大家很喜歡使用音樂串流平台，這張專輯挑戰不放CD，共同討論將專輯設計為小禮盒的概念。」李珮慈說，串流平台盛行下，唱片裝幀設計並沒有馬虎，反而更因此著重在呈現歌手們的理念，就算沒有歌詞單、沒有CD，卻反而呈現出包裝設計的意義轉變，已趨於去完成一件創作品、藝術品。

李珮慈畢業於交大應用藝術研究所，與「一虎一虎」成員賴予喬是大學同學，攻讀藝術系。李珮慈說，在選填大學志願時，她覺得自己也許可以發揮較為擅長的畫畫技能，因而在就讀普通高中之餘，去補習素描、水彩等術科項目。

真正到大學攻讀藝術後，李珮慈發現，藝術是需要一直挖掘自我內在的一門學問，「這條路，我後來有點疲乏，也慢慢發現自己比較喜歡聽人說故事。在研究所中，藝術與設計課程參半，我找到藝術純粹自我宣洩以外的路，加入設計媒介後，能試著將他人故事轉化成大家能理解的語言。」

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李珮慈現為自由接案者，學業畢業後也曾受僱於設計公司，經手多種類型平面設計案件，她說，平面設計帶給她成就感，這是為他人造夢的過程。而「病子病病病子」是她繼春麵樂隊專輯後的唱片包裝設計作品，相比商業案件，藝文類作品又讓她有更大揮灑空間，「很希望未來有機會可以接觸更多音樂人。」

此次「病子病病病子」入圍第67屆美國葛萊美最佳唱片包裝設計獎，也是李珮慈首度闖進葛萊美殿堂，她表示，台灣設計師一直都具備堅強能量，多年來持續入圍或近年摘下獎項，感覺漸漸從「讓大家看見台灣」的被動情勢，扭轉為主動局面，希望此次能再度展現台灣設計於國際平台的競爭力。（編輯：陳政偉）1140124