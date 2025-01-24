加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院送出選罷法連署加嚴修法 政院臨時院會通過提覆議
首頁 / 文化
葛萊美獎
新聞專題
葛萊美獎1/27
首頁 / 文化

藝術轉戰設計 李珮慈操刀一虎一虎專輯首闖葛萊美

2025/1/24 19:15（1/24 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
設計師李珮慈（圖）操刀樂團一虎一虎首張專輯「病子病病病子」包裝設計，入圍第67屆美國葛萊美最佳唱片包裝設計獎，也是她首闖葛萊美殿堂。（李珮慈提供）中央社記者王寶兒傳真 114年1月24日
設計師李珮慈（圖）操刀樂團一虎一虎首張專輯「病子病病病子」包裝設計，入圍第67屆美國葛萊美最佳唱片包裝設計獎，也是她首闖葛萊美殿堂。（李珮慈提供）中央社記者王寶兒傳真 114年1月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北24日電）從藝術家道路轉彎，改以平面設計為全新創作語言，設計師李珮慈視「設計」為別人築夢的重要過程，操刀樂團「一虎一虎」首張專輯「病子病病病子」包裝，一舉入圍美國葛萊美獎，也為自己造夢。

「一虎一虎」是春麵樂隊主唱賴予喬、貝斯手鄭乃涵組成的前衛實驗創作樂團，「病子病病病子」專輯以「病」為主題，樂風則以電子音樂為基底。亮銀色實體專輯外殼中有道裂縫，如傷口完全癒合前的「痂」。

李珮慈今天向中央社記者分享，一虎一虎最初找上刺繡藝術家周依欣，按照專輯概念設計出刺繡圖案，刺繡圖案如將「病氣」蔓延狀況具象化，她看到後很快聯想到傷口結痂狀態，打開專輯後則是帶有血液意象的紅色錄音帶，取代傳統歌詞單的則是如藥袋的「處方箋」，以畫面讓人更容易了解歌曲意境。

「現在大家很喜歡使用音樂串流平台，這張專輯挑戰不放CD，共同討論將專輯設計為小禮盒的概念。」李珮慈說，串流平台盛行下，唱片裝幀設計並沒有馬虎，反而更因此著重在呈現歌手們的理念，就算沒有歌詞單、沒有CD，卻反而呈現出包裝設計的意義轉變，已趨於去完成一件創作品、藝術品。

李珮慈畢業於交大應用藝術研究所，與「一虎一虎」成員賴予喬是大學同學，攻讀藝術系。李珮慈說，在選填大學志願時，她覺得自己也許可以發揮較為擅長的畫畫技能，因而在就讀普通高中之餘，去補習素描、水彩等術科項目。

真正到大學攻讀藝術後，李珮慈發現，藝術是需要一直挖掘自我內在的一門學問，「這條路，我後來有點疲乏，也慢慢發現自己比較喜歡聽人說故事。在研究所中，藝術與設計課程參半，我找到藝術純粹自我宣洩以外的路，加入設計媒介後，能試著將他人故事轉化成大家能理解的語言。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李珮慈現為自由接案者，學業畢業後也曾受僱於設計公司，經手多種類型平面設計案件，她說，平面設計帶給她成就感，這是為他人造夢的過程。而「病子病病病子」是她繼春麵樂隊專輯後的唱片包裝設計作品，相比商業案件，藝文類作品又讓她有更大揮灑空間，「很希望未來有機會可以接觸更多音樂人。」

此次「病子病病病子」入圍第67屆美國葛萊美最佳唱片包裝設計獎，也是李珮慈首度闖進葛萊美殿堂，她表示，台灣設計師一直都具備堅強能量，多年來持續入圍或近年摘下獎項，感覺漸漸從「讓大家看見台灣」的被動情勢，扭轉為主動局面，希望此次能再度展現台灣設計於國際平台的競爭力。（編輯：陳政偉）1140124

#台灣
#葛萊美
前衛實驗創作樂團「一虎一虎」專輯「病子病病病子」（圖）以「病」為主題，樂風則以電子音樂為基底，唱片包裝設計成功入圍美國葛萊美獎。（李珮慈提供）中央社記者王寶兒傳真 114年1月24日
前衛實驗創作樂團「一虎一虎」專輯「病子病病病子」（圖）以「病」為主題，樂風則以電子音樂為基底，唱片包裝設計成功入圍美國葛萊美獎。（李珮慈提供）中央社記者王寶兒傳真 114年1月24日
葛萊美獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
泰勒絲冷淡對待葛萊美頒獎人席琳狄翁 引發網友批評
86
更多編輯台推薦新聞：