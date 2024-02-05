葛萊美2024泰勒絲領軍女性藝人大獲全勝 麥莉拿生涯首獎

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中央社洛杉磯5日綜合外電報導）第66屆葛萊美獎頒獎典禮4日晚間在洛杉磯舉行，現場眾星雲集，泰勒絲（Taylor Swift）在這場盛會中4度拿下最佳年度專輯獎，改寫紀錄。

法新社報導，泰勒絲在本屆葛萊美獎中，超越傳奇歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、民謠歌手保羅賽門（Paul Simon）和靈魂歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）的成就，成為獲得最佳年度專輯獎最多次數的紀錄保持者。

34歲的泰勒絲已經是流行樂界的大明星，獲此殊榮是錦上添花。泰勒絲致詞時還宣布全新專輯將在4月19日發行，叫做The Tortured Poets Department。

然而泰勒絲在另外兩項大獎的競爭中敗給了對手。

麥莉（Miley Cyrus）的「花束」（Flowers）榮獲年度唱片獎；怪奇比莉（Billie Eilish）與哥哥歐康奈爾（Finneas O'Connell）在表揚歌曲創作的最佳年度歌曲獎項中，以What Was I Made For?拿下，這首歌來自電影「Barbie芭比」原聲帶。

麥莉在台上致詞時說：「這座獎太棒了，但我真的希望它不會改變任何事情，因為我昨天的生活很美好。」出道近20年的麥莉首度贏得葛萊美獎，這除了是她當晚第2座獎項，也是她職涯第2座葛萊美獎。

影片來源：Recording Academy / GRAMMYs

維多利亞莫奈（Victoria Monet）贏得令人垂涎的最佳新人，這是她當晚的第3座獎項。

維多利亞莫奈在業界打滾多年後，憑著首張錄音室專輯Jaguar II闖出名號獲得商業上的成功，她今晚獲得7項提名，其中包括最佳年度唱片獎。

女性藝人橫掃今晚重要獎項對美國錄音學院（Recording Academy）來說是一場勝利。美國錄音學院多年來一直致力對抗有關該組織嚴重偏好白人男性的批評。

怪奇比莉被問及今年女性藝人的傑出表現對她未來有何意義時，她在後台告訴記者：「身為女性，很多時候感覺自己沒有被人看到…這讓我感覺自己有被特別關注。」

「有時候有人對你說『幹得好』，感覺真的很好。」

今年，只有一位男性藝人獲最佳年度專輯獎和最佳年度唱片獎提名，不過爵士音樂家強巴提斯（Jon Batiste）最後是空手而歸。

SZA以9項提名領跑，當晚她共獲3項大獎，包括最佳節奏藍調歌曲、最佳前衛節奏藍調專輯，以及與菲比布里傑斯（Phoebe Bridgers）共奪的最佳流行組合／團體表演獎。

這場頒獎晚會的轉播部分僅頒發9個競爭性大獎，不過在長達數小時的電視轉播前典禮中，分別頒出90多個獎座中的絕大部分。

超級樂團天才男孩樂團（boygenius）在搖滾類別中大獲全勝。

電影「Barbie芭比」中的音樂獲得11項提名，最終拿回3個獎項，其中有2個要歸功於怪奇比莉。

饒舌歌手殺手麥克（Killer Mike）在饒舌類別大獲全勝，他的專輯Michael獲得3項獎座。

瓊妮蜜雪兒（Joni Mitchell）憑藉「瓊妮蜜雪兒新港現場」(Joni Mitchell At Newport) 拿下最佳民謠專輯。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130205