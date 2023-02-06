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葛萊美獎碧昂絲贏4項最風光 主要得獎名單一次看

2023/2/6 15:36（2/6 17:08 更新）
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天后碧昂絲在第65屆葛萊美奪4獎最為風光。（路透社）
天后碧昂絲在第65屆葛萊美奪4獎最為風光。（路透社）
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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）第65屆葛萊美獎今天在美國洛杉磯圓滿落幕，天后碧昂絲入圍9項勇奪4獎最為風光，「一世代」萬人迷哈利收下年度最佳專輯大獎，饒舌歌手麗珠、鐵肺歌后愛黛兒都有獎項落袋。

以下為本屆葛萊美獎（Grammy Awards）主要得獎名單：

●最佳年度專輯：哈利（Harry Styles）／哈利屋（Harry's House）

●最佳年度唱片：麗珠（Lizzo）／是時候了（About Damn Time）

●最佳年度歌曲：邦尼瑞特（Bonnie Raitt）／Just Like That

●最佳新人：莎瑪拉（Samara Joy）

●最佳舞曲／電音專輯獎：潮流復興（Renaissance）／碧昂絲（Beyonce）

●最佳舞曲／電音錄音獎：Break My Soul／碧昂絲

●最佳饒舌專輯：士氣先生 & 幹大事者（Mr. Morale & the Big Steppers）／肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）

●最佳搖滾專輯：九號病患（Patient Number 9）／奧茲歐斯朋（Ozzy Osborne）

●最佳流行個人演出：寬容待我（Easy On Me）／愛黛兒（Adele）

●最佳流行二重唱／團體演出：Unholy／山姆史密斯（Sam Smith）與金彼特拉斯（Kim Petras）

●最佳鄉村專輯：美麗時光（A Beautiful Time）／威利尼爾森（Willie Nelson）

●最佳音樂錄影帶：All Too Well／泰勒絲（Taylor Swift）

●最佳全球音樂專輯：櫻花（Sakura）／宅見將典。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120206

#碧昂絲
#麗珠
#哈利
碧昂絲
碧昂絲葛萊美奪4獎 累積32座榮登獲獎最多音樂人碧昂絲睽違6年歐洲北美巡演 5月開唱
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