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薇拉戴維絲喜獲葛萊美 集滿美國演藝4大滿貫[影]

2023/2/6 12:47（2/6 13:14 更新）
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美國影星薇拉戴維絲5日勇奪葛萊美獎最佳誦讀專輯獎項。（路透社）
美國影星薇拉戴維絲5日勇奪葛萊美獎最佳誦讀專輯獎項。（路透社）
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（中央社5日洛杉磯綜合外電報導）美國影星薇拉戴維絲（Viola Davis）今天勇奪葛萊美獎最佳誦讀專輯獎項，這讓她躋身演藝界大滿貫俱樂部之列，也就是生涯榮獲競爭激烈的艾美、葛萊美、奧斯卡與東尼四大獎。

綜合法新和路透社報導，薇拉戴維絲替自己2022年暢銷回憶錄「發現自我」（Finding Me）錄製有聲書，讓57歲的她今天獲頒葛萊美獎肯定。

這讓薇拉戴維絲成為史上第18位集滿演藝四大滿貫的藝人，也是歷來第3位擁有EGOT頭銜的非裔女性，讓她在頒獎台上激動而喜不自勝。EGOT指的是艾美獎（Emmy）、葛萊美獎（Grammy），奧斯卡獎（Oscar）與東尼獎（Tony）這4個獎項的英文字頭縮寫。

薇拉戴維絲表示，「我寫『發現自我』是為了紀念6歲的薇拉。」她在洛杉磯一場未獲電視轉播的頒獎典禮上說：「為了紀念她（薇拉）的生活，她的快樂，她的創傷，所有所有的一切。這是一段多美好旅程—我拿到EGOT了！」

戴維絲這次競逐的葛萊美獎「最佳誦讀專輯」獎項，其他入圍對手都實力堅強，包括同樣也是EGOT榮銜在身的喜劇演員梅爾布魯克斯（Mel Brooks）、作曲家兼演員林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）、演員傑米福克斯（Jamie Foxx）以及音樂人奎斯特拉夫（Questlove）。

薇拉戴維絲2015年以電視影集「謀殺入門課」（How To Get Away with Murder）贏得艾美獎，2017年以「心靈圍籬」（Fences）榮獲奧斯卡最佳女配角獎，並先後以「藩籬」（Fences）以及「海德利二世」（King Hedley II）贏得兩座東尼獎。

除了薇拉戴維絲以及梅爾布魯克斯，其他EGOT得主還包括珍妮佛哈德遜（Jennifer Hudson）、琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）、安德魯．洛伊．韋伯（Andrew Lloyd Webber）、約翰傳奇（John Legend）等。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120206

#薇拉戴維絲
#葛萊美獎
#梅爾布魯克斯
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