台灣唱片包裝設計 連兩年奪葛萊美獎

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（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）今天在洛杉磯頒獎，設計師蕭青陽、蕭君恬以「淡蘭古道三部曲」專輯獲得最佳唱片包裝獎。

台灣設計師連兩年拿下這個獎項。去年李政瀚、于薇以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的「八歌浪」專輯包裝獲獎，拿下台灣首座葛萊美。

蕭青陽是葛萊美常客，他從2005年以來，第7度入圍葛萊美獎。他這次與女兒蕭君恬合作，以台灣超過百年歷史的淡蘭古道為主題，終於如願得獎。

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美國國家錄音藝術暨科學學會主辦，第64屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮今天在洛杉磯Crypto.com球場（Crypto.com Arena）舉行，共91個獎項從下午一直頒到晚上。

最佳唱片包裝（Best Record Package）下午2時頒發，5組入圍作品裡有2組來自台灣。一組為蕭青陽與蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning；另一組是WHOSMiNG（劉名晏）設計的歌手Fann芳怡「Telos桃樂市」專輯。（編輯：何宏儒）1120206